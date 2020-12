NOVEMBRE / Audi Q4 e-tron Sportback

Derivata dalla più compassata Q4 e-tron, offre la sportività tipica delle varianti suv coupè del brand dei quattro anelli. Misura 4 metri e 60 cm di lunghezza, 1,6 metri d'altezza e 1,9 metri di larghezza. Tra i due assi troverà spazio un pacco batterie da 82 kWh e 510 kg di peso per fornirà un'autonomia tra i 450 e i 500 km a seconda che la vettura sia a trazione integrale o posteriore e sarà ricaricato con una potenza di 125 kW, ripristinando l'80% dell'autonomia 30 minuti. Utilizza due motori elettrici con una potenza di 306 cv, sufficienti per uno 0-100 kmh in 6,3 secondi. La velocità, invece, è limitata a 180 kmh. L'abitacolo ha un'impostazione a quattro posti: i passeggeri hanno a disposizione sedili rivestiti d'Alcantara con poggiatesta integrato. La console ha uno schermo da 12,3 pollici orientato verso il guidatore che ha un ampio head-up display per non distogliere gli occhi dalla strada.