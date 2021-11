Novembre inizia bene per le Borse, occhi sulla Fed. Milano la migliore

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio positivo, le Borse europee accelerano ulteriormente il passo, in particolare Milano, la migliore nel Vecchio Continente nella prima seduta di novembre, dopo aver registrato in ottobre una performance positiva. Dunque viaggiano tutti di buon passo il FTSE MIB di Milano, il DAX 40 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi, il Ftse 100 di Londra, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid. Il 29 ottobre Wall Street ha visto gli indici aggiornare nuovi massimi e questo ha contribuito a sostenere la Borsa di Tokyo, che lunedì ha chiuso in deciso rialzo anche grazie ai risultati delle elezioni che rafforzano l'attuale coalizione di governo.

In questo quadro, continua la pubblicazione delle trimestrali e martedì e mercoledì si riunisce la Federal Reserve, l'appuntamento più atteso della settimana. La banca centrale americana potrebbe annunciare l'inizio del tapering, ovvero della riduzione del programma di acquisto di bond da 120 miliardi di dollari al mese, avviato per sostenere l'economia durante la crisi provocata dalla pandemia. Intanto, dal Giappone è arrivato il dato sull'attività manifatturiera con l'indice Pmi salito a ottobre, quando in Germania a settembre le vendite al dettaglio hanno mostrato una flessione sia su mese sia su anno (rispettivamente -2,5% e -0,9%), facendo peggio delle attese.

Bpm e Bper tentano il recupero, St e Ferrari a record

A Piazza Affari corrono Atlantia e i petroliferi, con Saipem, Eni e Tenaris in buono spolvero. Banco Bpm e Banca Pop Er sono in rialzo, tentando il recupero dopo il tonfo registrato venerdì, quando i titoli di queste banche sono stati fortemente penalizzati sul venir meno dell'appeal speculativo sul fronte M&A, alla luce dell'abbassamento degli incentivi alle fusioni bancarie introdotte con la Legge di Bilancio 2022 presentata dal Governo. Bene anche Stmicroelectronics, che si riporta a valori record, mentre Ferrari continua a correre aggiornando i suoi massimi.

Loading...

Spread ancora in rialzo, arriva a 130 punti poi cala

Continua a salire, seppur leggermente, lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco aveva già registrato un forte rialzo dopo l'annnuncio della presidente della Bce, Christine Lagarde sulla scadenza del piano di acquisti d'emergenza Pepp. Lo spread ha toccato i 130 punti base, dai 128 del closing di venerdì, già su livelli mai visti dall'insediamento del governo Draghi, poi ha ripiegato in area 126. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark, all'1,2%, poi torna all'1,18%, lo stesso valore dell'ultima chiusura.

Il cambio euro / dollaro Loading...

Euro stabile, petrolio poco mosso

Sul fronte dei cambi, la moneta unica resta stabile sul biglietto verde e vale 1,1561 dollari (1,1556 venerdì in chiusura) oltre a 132,3055 yen (131,834). Il dollaro passa di mano a 114,436 yen (114,07). «Gestire l'inflazione rimane in cima alla lista delle cose da fare della Fed e i dati macro di venerdì hanno ulteriormente aumentato la possibilità dell'inizio del tapering che sarà annunciato più tardi questa settimana, uno scenario che probabilmente creerà più upside per il biglietto verde nel breve termine», commentano gli analisti di ActivTrades.

Infine, è poco mosso il prezzo del petrolio: il contratto consegna gennaio sul Brent del Mare del Nord sale dello 0,3% a 84 dollari al barile e quello scadenza dicembre sul Wti cede lo 0,1% a 83,49 dollari al barile.



Tokyo chiude in accelerata dopo le elezioni

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo, grazie al risultato delle elezioni. In particolare la piazza finanziaria ha messo a segno un guadagno del 2,61%, sostenuta dalla vittoria più ampia del previsto della coalizione di governo alle elezioni legislative di domenica in Giappone. Un risultato che rafforza il primo ministro Fumio Kishida nel suo incarico. L'indice di punta Nikkei ha chiuso a 29.647,08 punti. L'ampio indice Topix e' salito del 2,18% a 2.044,72 punti.