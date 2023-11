Novità per Cosmoprof Worldwide Bologna: unica data di apertura per tutti i saloni il 21 marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La 55esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna si aprirà con una novità: tutti i saloni apriranno in apriranno da giovedì 21 marzo (e fino al 24 marzo) per ottimizzare il networking tra gli addetti ai lavori, in linea con la crescente multi-canalità del settore. La nuova formula ha trovato ampio consenso: si prevede il sold-out degli spazi espositivi, con aziende da 58 paesi già confermate.

Cosmopack, dedicato alla supply chain, e Cosmo Perfumery & Cosmetics, salone che ospita aziende ed operatori retail per il comparto Profumeria e Cosmesi, saranno operativi per tre giorni fino a sabato 23 marzo. Il canale professionale di Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon aprirà giovedì 21, migliorando le attività di networking e gli scambi commerciali anche con addetti ai lavori degli altri comparti, e chiuderà domenica 24 marzo, con 4 giorni ricchi di eventi per acconciatori, estetiste e onicotecniche fino alla serata di domenica.

La nuova formula ha ottenuto rapido consenso tra aziende e operatori da tutto il mondo: anche per il 2024 si prevede il sold out degli spazi espositivi, con aziende da 58 paesi già confermate.

Cosmoprof Worldwide Bologna è una piattaforma funzionale e con un’influenza capillare sugli operatori del settore, grazie agli investimenti in promozione digitale, che ad oggi ha portato a 2 milioni di visite al sito e più di 4 milioni di impressions sui canali social, e alla presenza di oltre 1.300 giornalisti e influencer da tutto il mondo.

A favorire lo sviluppo della manifestazione a livello globale, il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che per l’edizione di marzo 2024 parteciperà alle attività di promozione media, organizzerà roadshow per promuovere la manifestazione tra gli operatori internazionali interessati, e coinvolgerà i propri uffici all’estero per invitare a Bologna una delegazione di buyer tra i più significativi, con operatori provenienti da oltre 45 paesi e con un focus sui mercati emergenti. Attività di promozione sono inoltre previste con Cosmetica Italia e con associazioni di categoria nazionali, come CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato e Camera Italiana dell’Acconciatura.