Novità hi-tech: una selezione di gadget per personalizzare la cura del viso

Come sempre quando va al lavoro, la mia coinquilina Emma è vestita tutta di nero. Se desse retta a questo elegante gadget a forma di ampolla e all'app che lo accompagna, aggiungerebbe un po' di rossetto. Si tratta di un dispositivo capace di suggerire la tonalità più indicata per completare il look e accordarsi all'incarnato. L'app usa la realtà aumentata per mostrare l'effetto che il rossetto farà sulle labbra e, dopo avere premuto un tasto sullo smartphone, il telefono comincia a emettere un ronzio. A quel punto dal dispositivo sgorgano tre spirali di un liquido di colori diversi e occorre mischiarli con un pennellino prima di spalmare il risultato sulle labbra. Sul viso chiaro, di porcellana, della mia amica Emma vince la terra di Siena bruciata. “Voilà!” esclama l'app.

Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso.

È la tecnologia di Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso, un nuovissimo dispositivo che permette di creare la propria personale sfumatura di rossetto liquido – e suggerisce che il futuro del beauty sta nella personalizzazione. Creato da L'Oréal, il gruppo di cui fa parte YSL Beauty  , e al momento in vendita tramite il sito Usa, è un oggetto elegante, ha profili dorati, un pennellino per labbra che scatta magneticamente su un lato e, fissata sulla sommità, una cipria compatta impreziosita da dettagli in pelle. Il tutto è comodamente portatile e intelligente. Si inseriscono nel dispositivo tre cartucce dell'iconico rossetto Velvet Cream Matte e il device calcola la dose di ciascuna che serve per creare la tonalità desiderata. Anche se le cartucce vengono raggruppate in famiglie di colori (rossi, arancioni, rosa e nude), il brand dice che il device può fare apparire “migliaia” di sfumature diverse. È un ottimo esempio di personalizzazione di massa.

L'Oréal ha in programma di lanciare device simili anche per fondotinta e skincare. Per quest'ultimo, l'app analizzerà una foto dell'utente per individuare linee sottili, macchie scure e visibilità dei pori e, tenendo in considerazione anche gli effetti sulla pelle dell'ambiente in cui la persona vive, suggerirà la formula più adatta. Se si pensa al numero di sieri, creme ed esfolianti che picchiettiamo su viso, corpo e unghie, le possibili applicazioni sono infinite.

MASSIMA COPERTURA

Ioniq One.

Non è un caso che, quando si agita questa sorta di bacchetta per nebulizzare il corpo con lozioni e creme, venga in mente l'operazione con cui si cosparge di vernice il telaio di un'automobile. Wagner, il colosso tedesco delle tecnologie per la verniciatura a spruzzo di auto, parquet e molto altro ancora, sta infatti trasferendo l'expertise dell'azienda su una superficie molto più delicata: la pelle. Il primo lancio del suo nuovo marchio beauty, Ioniq , è uno spruzzatore wireless che assomiglia un po' a un bastone da majorette. Dopo averci avvitato sopra una cartuccia di siero, crema o lozione, tenendolo a 20 cm di distanza, lo si muove intorno al corpo. Attraverso tre beccucci, emette delle goccioline a carica negativa che sono magneticamente attratte dalle particelle a carica positiva della pelle. Oltre a garantire un'applicazione uniforme, consente di raggiungere aree del corpo difficilmente accessibili, come la zona lombare, e in più evita di ritrovarsi con le mani appiccicose.