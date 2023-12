Novità: le imprese famigliari hanno risultati migliori!

IL CONFRONTO Loading...

Sarebbe utile analizzare cosa ne sarebbe dell’overperformance se dal campione si eliminassero le prime e le seconde generazioni; la domanda è scomoda ma è sperabile che trovi risposta nei prossimi rapporti.

Una seconda curiosità riguarda la distribuzione geografica: metà delle imprese familiari censite sono in Asia Pacifico (senza considerare il Giappone). Il capitalismo familiare asiatico è un fenomeno evidente ed in forte sviluppo ma c’è ancora molto da studiare su come questo si differenzi dal più tradizionale mondo statunitense (che pesa il 15%) ed europeo (30%), come si svilupperà e, soprattutto, che ruolo avrà in una globalizzazione in ritirata e in una geopolitica divisiva avanzante.

Una terza curiosità evidenzia come le imprese familiari abbiamo buoni risultati in termini di ESG, ma solo su E (Enviromental) and S (Social), mentre rimangono molto indietro sulla G (Governace). Per chi, come familyandtrends, ritiene che nell’ESG cosa conta davvero sia la G il risultato dovrebbe essere preoccupante. Non lo è, semplicemente gli standard e gli indicatori che vengono utilizzati nei mercati finanziari per misurare la qualità della governance non sono sempre adatti alle imprese familiari: giudicare un maratoneta da come corre i cento metri può non essere la soluzione migliore. È sperabile che il capitalismo familiare non si trasformi tanto da perdere le sue qualità solo per rientrare negli standard richiesti e buoni per altre imprese.

Sarebbe come un maratoneta che si metta in testa di vincere i 100 metri e non sarebbe una buona idea: per mantenere quei due punti percentuali di maggior creazione di cassa su capitale investito ci sarà già molto da fare nei prossimi vent’anni.

* Bernardo Bertoldi