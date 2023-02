Nozomi, l’ex startup con radici italiane difende il Super Bowl dagli hacker e vale già un miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Gli Stati Uniti? Punto d'arrivo, sin dal nostro primo giorno». Non si nasconde, Andrea Carcano, imprenditore italiano che ha fondato Nozomi insieme Moreno Carullo. Perché «se ti occupi di cybersicurezza non puoi che guardare agli States». E a quanto pare la scommessa è vinta, perché Nozomi - nata startup nel 2013, oggi unicorno - è diventata nel giro di pochi anni uno dei fiori all'occhiello della Silicon Valley in ambito cybersicurezza industriale. Tanto da aggiudicarsi appalti importanti in giro...