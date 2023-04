Nozze d’oro nel design italiano: Cassina acquisisce Zanotta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di Cesare Cassina si racconta che avesse un pessimo carattere. Anche Aurelio Zanotta non era un uomo facile. Diversi per età e riferimenti socio-culturali che ne ispirarono l’attività imprenditoriale, entrambi amavano sperimentare e rischiare, investire sul talento di giovani progettisti che sarebbero diventati grandi maestri del design. Entrambi hanno dato vita a due aziende e a centinaia di prodotti che sono tra le più belle e riconosciute icone dell’arredamento italiano.

La storia di queste aziende, per decenni proseguita su binari piuttosto distanti per stile e target di riferimento, si incontra oggi grazie a un’operazione che farà molto parlare di sé nel mondo del design: Cassina, che oggi fa parte del gruppo Haworth Lifestyle Design, ha infatti acquisito Zanotta e ne coordinerà le attività e il piano di sviluppo futuro.

Un nuovo marchio nella scuderia Haworth Lifestyle Design

Zanotta, rinomata a livello internazionale per i suoi mobili dal design irriverente e sperimentale (tra cui la mitica poltrona Sacco, lo sgabello Mezzadro e l’appendiabiti Sciangai), si aggiunge così al nutrito portafoglio dei marchi già presenti nel gruppo Haworth Lifestyle Design (ex Poltrona Frau Group): Poltrona Frau, Cappellini, Cassina, Ceccotti, JANUS et Cie, Karakter, Luxury Living, Luminaire e Interni.

Con 850 milioni di euro di fatturato e 2.200 dipendenti, la holding è oggi una delle più grandi realtà al mondo operanti nel settore dell’arredo-design. Fa parte del gruppo Haworth, uno dei più importanti operatori al mondo nel campo dell’arredamento commerciale, con sede negli Stati Uniti, un fatturato di circa 2,5 miliardi di dollari e 7.500 dipendenti nel mondo.

Un brand presente in 56 musei del mondo

Acquisita nel 2017 dal gruppo Tecno, Zanotta ha attualmente un giro d’affari di circa 25 milioni di euro ed è presente in oltre 700 negozi specializzati in 50 Paesi. Attiva sia nel settore residenziale, sia nel contract, l’azienda fondata da Aurelio Zanotta nel 1954 a Nova Milanese, è oggi una delle aziende di design più rappresentate e riconoscibili del design italiano, grazie anche alla presenza di 330 prodotti del suo catalogo in 56 musei di tutto il mondo e alla risonanza data dai quattro Compassi d’Oro ADI ricevuti in questi 70 anni.