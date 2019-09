Nozze Euromeccanica e Mevis per un gruppo da 200 milioni

«Il territorio ha capacità creativa e innovativa per prodotti che si basano sulla complessità come unica condizione per difendere il made in Italy» aggiunge l’ad di Mevis che ora guarda agli Usa. «È un mercato che offre ottime opportunità per coprire i fabbisogni della domanda locale e con questa futura acquisizione raggiungeremo i 200 milioni esportando know how».

Con la consulenza di Kpmg sono già state individuate una ventina di realtà produttive negli Usa, possibili target ma l’attività di scouting continua. Sul fronte dell’internazionalizzazione Mevis inoltre è ben posizionata con stabilimenti in Cina e Slovacchia. È una storica azienda specializzata nella progettazione e produzione di molle e componenti metallici stampati e saldati.

Il primo passo di delocalizzazione è stato fatto nel 2007 con l’apertura di un sito produttivo a Samorin in Slovacchia e, nel 2013, è avvenuto lo sbarco in Cina. Il 2018 si è chiuso con un fatturato di 81 milioni, 550 addetti e un export superiore all’80%. Quasi i tre quarti dei ricavi sono realizzati con clienti dell’automotive, il 12% nel settore elettrotecnico e un 10% nei grandi elettrodomestici. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono al 5% dei ricavi. Euromeccanica Group è stata fondata da Giorgio Venezian e Giovanni Gnoato ed è specializzata nella deformazione della lamiera ad alto spessore con presse che arrivano fino a 2mila tonnellate. Il giro d’affari delle aziende coinvolte nel processo di aggregazione è di 61 milioni e i dipendenti sono 220. L’export è al 65% e il principale mercato di sbocco è la Germania.