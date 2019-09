Nozze a rischio tra Just Eat e Takeaway di Simone Filippetti

Scoppia la guerra del panino a casa. Le sontuose nozze tra Just Eat e TakeAway, i due colossi delle consegne di cibo a casa dai ristoranti, quelli dei famosi e famigerati “rider”, rischiano di saltare, a un passo dall’altare. Da New York, il fondo attivista Eminence Capital si è messo di traverso alla mega fusione da 9 miliardi di sterline. Ad agosto l’annuncio del matrimonio tra le due aziende che creerebbe il numero uno al mondo nella cene a domicilio: 55 milioni di consegne e 7,4 miliardi di sterline di ricavi nel 2018, sommando le due compagnie.



Il fondo è uno dei primi dieci di Just Eat, con un quota del 4%; e ha dichiarato che voterà contro il matrimonio: l’offerta è troppo bassa. La dote che porta in dono Takeaway (che valuta implicitamente Just Eat 731 pence per azione, con un premio del 15%), è stata definita dal fondo «altamente opportunistica» e una «sottovalutazione grave» del mercato dei pasti a casa nel Regno Unito, dove nessuno cucina e dove le consegne di cibo sono un’abitudine quotidiana.



L’accordo era stato annunciato in pieno agosto, come una «fusione di uguali», in grado di rubare la scena a Uber e Deliveroo. Ma da allora le azioni di Just Eat sono state costantemente scambiate al di sopra del prezzo di matrimonio, arrivando anche a toccare gli 800 pence: come sempre, quando c'è una scalata, il mercato specula che arrivi un'offerta migliore o addirittura una contro offerta. Le dichiarazioni di Eminence hanno gettato benzina sul fuoco: «Riteniamo che una disparità di valutazione di questo grado non abbia precedenti in transazioni simili nell'ultimo decennio» ha detto il ceo Ricky Sandler spiegando che il matrimonio è troppo sbilanciato: «I termini finanziari proposti sono decisamente troppo favorevoli per gli azionisti (di takeaway.com) e troppo sfavorevoli» per la promessa sposa. Just Eat porterà in dote il grosso dei ricavi e degli utili lordi stimati nel 2020 post-aggregazione, ma gli investitori del gruppo con sede a Londra avrebbero solo il 52% della nuova entità.



Con le nozze fissate a fine ottobre, quando si terrà l’assemblea degli azionisti, c’è tutto il tempo perché arrivi un altro pretendente a contendere la mano di Just Eat. La società, che potrebbe finire nel mirino di altri gruppi come Glovo, che in Italia si è mangiata Foodora, DoorDash, Naspers o la stessa Amazon (che già si è lanciata nel mondo alimentare con l'acquisto di Whole Foods). Quantomeno, la pressione di Eminence potrebbe indurre Takeaway a rivedere al rialzo i termini dell'offerta. «Poiché il prezzo delle azioni continua a negoziare al di sopra del prezzo di offerta, attualmente (oltre al mercato) prevediamo che l’offerta verrà aumentata nelle prossime settimane» ha affermato Frederik Nassauer, direttore degli investimenti presso Aberdeen Standard, fondo che è investito in Just Eat.



Eminence era entrata in Just Eat l'anno scorso ma ha aumentato significativamente la sua quota dopo che sono usciti i primi rumor su una fusione. A luglio, poco prima dell'annuncio della fusione, le le azioni di Just Eat erano crollate sotto i 600 pence, mentre l'azienda era alla ricerca di un amministratore delegato in sostituzione di Peter Plumb, dimessosi a gennaio.