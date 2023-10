Nozze in stile suv-coupé tra turbodiesel e ibrido plug-in

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La seconda generazione della Mercedes GLC replica il copione di successo della prima affiancando la versione Coupé alla classica. La nuova arrivata è una novità scontata tanto più che, al di là dell’estetica, non propone nulla di diverso rispetto alla versione suv presentata solo qualche mese fa. Infatti, la Coupé adotta le stesse tecnologie di sicurezza e di connettività della GLC classica, nonché gli stessi motori ibridi. L’offerta parte da quelli con tecnologia a 48V con l’unità elettrica che aggiunge in accelerazione e ripresa 23 cavalli alla potenza e 200 Nm alla coppia dei motori termici, tutti 4 cilindri turbo di 2 litri. In questo schieramento ci sono le unità a benzina con 204 cavalli della 200 e con 258 cavalli della 300 e le turbodiesel della 220d con 197 cavalli e della 300d con 269 cavalli. Le proposte ibride plug-in sono quelle a benzina con 313 cavalli della 300e e con 381 cavalli della 400e, alle quali si affianca la combinazione motore diesel ed elettrico con 333 cavalli per la 300de.

Le GLC Coupé alla spina hanno una batteria da 31,2 kWh ricaricabile anche in corrente continua sino a 60 kW in venti minuti dal 10 all’80%, promettono tutte autonomie a emissioni zero fino a 130 chilometri e la possibilità di toccare i 140 all’ora con la sola trazione elettrica. La gamma è proposta solo con la trazione integrale e il cambio automatico a nove marce in sei allestimenti, a prezzi che nel caso delle versioni entry level vanno da 71.000 a 88.000 euro.

Loading...

L’outfit della Coupé si distingue da quello della GLC normale oltre che per la silhouette slanciata impressa dal padiglione spiovente e dalla coda rastremata solo per le specifiche firme luminose. Le dimensioni della Coupé ricalcano quelle dell’altra GLC poiché è lunga 4,76 metri e larga 1,89 metri, mentre l’altezza naturalmente cala un po’ e si ferma a 1,61 metri ma il passo rimane di 2,89 metri perché anche questa versione si basa sull’architettura Mra2.

La linea slanciata della GLC Coupé non si riflette sull’apprezzabile ampiezza dell’abitacolo che è arredato in maniera speculare a quello della GLC “e basta”, digitalizzato in particolare dal sistema Mbux di ultima generazione e rifinito con cura, anche se non sino al punto di mimetizzare qualche rivestimento sottotono dove sfugge la vista.

La 300de in vendita partire da 86.000 euro, raggiunge i 219 all’ora e i 100 orari in 6”4 a fronte di un consumo dichiarato di 0,4 l/100 km. Noi al termine di un test prevalentemente extraurbano con il contributo del pieno di elettroni abbiamo rilevato 4 litri di gasolio per 100 chilometri. Un risultato molto buono considerando sia potenza, mole e peso di oltre 2.300 kg sia che è stato ottenuto guidando senza badare al fattore consumo. Il powertrain alla spina fa la sua parte anche sostenendo la gradevolezza della guida con il rendimento, che asseconda le istigazioni dell’acceleratore con tempismo sia in modalità ibrida sia sotto la spinta del solo motore elettrico da 136 cavalli. La guidabilità, quindi, è istintiva tanto più che dinamicamente la GLC Coupé è sempre rassicurante e agile, specie optando per le sospensioni pneumatiche elettroniche abbinate al retrotreno sterzante.