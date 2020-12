Npl, dalla Commissione europea un nuovo piano per ridurre i crediti in sofferenza

Particolare interesse ha anche l’idea di creare una banca dati europea dei crediti in sofferenza, per garantire trasparenza e promuovere la compravendita. «La banca dati sarebbe utile per migliorare l’efficienza del mercato – spiega la Commissione europea –. Potrebbe contribuire a sviluppare ulteriormente la standardizzazione dei dati. Permetterebbe agli operatori di mercato di comparare le transazioni e ottenere informazioni sui prezzi effettivi degli attivi e sulla liquidità del mercato».

Già nel 2017, Bruxelles aveva presentato un piano d’azione. Le misure proposte allora hanno contribuito a una riduzione dei crediti in sofferenza nei bilanci bancari, ma non hanno permesso la nascita di un assetto europeo come era nelle intenzioni dell’esecutivo comunitario. Tra le altre cose è rimasto in forse lo strumento della bad bank. La speranza è che questa volta vi sia una accelerazione, indispensabile per creare una responsabilità in solido dei depositi bancari, in discussione da anni.

Qualche giorno fa i ministri delle Finanze della zona euro hanno deciso di dare al MES il compito di fare da salvagente al Fondo di risoluzione bancaria. Con l’occasione sono stati pubblicati nuovi dati sui crediti in sofferenza. L’Italia è tra i paesi più a rischio: le sofferenze nel secondo trimestre erano pari al 6,3% dei prestiti lordi (la media europea è del 2,8%). Gli accantonamenti in percentuale dei crediti in sofferenza o di dubbia qualità erano pari al 59,8% (media europea: 63,4%).