Npl, il recupero crediti viaggia sempre in ritardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È una strada ancora impervia quella che attende le cartolarizzazioni italiane di crediti deteriorati. Condizionati dall’avvento della pandemia, che da una parte ha messo in difficoltà le famiglie nei pagamenti e dall’altra costretto a lungo alla chiusura i Tribunali, queste operazioni di finanza strutturata create per la gestione delle sofferenze e le cui performance si basano sulle capacità di recupero dei crediti da parte dei servicer per via giudiziale e non, sembrano non aver ancora trovato ...