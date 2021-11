PNRR cultura: governance e messa in sicurezza, ma la creatività può attendere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella cornice di RO.ME – Museum Exhibition, la fiera dei musei, dei luoghi della cultura e delle imprese creative, quest'anno al Museo di Arte Classica della Sapienza di Roma, si è presentato, Angelantonio Orlando, il responsabile dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Cultura. La struttura, sotto la direzione del Segretariato Generale del MiC guidata da Salvatore Nastasi, avrà il compito di attuare, gestire e monitorare tutte le attività del PNRR Cultura, un programma di investimenti del valore complessivo di 4,28 miliardi di euro, suddiviso in nove macro interventi, di cui Arteconomy24, si è occupato in due precedenti articoli.

La governance del PNRR Cultura: chi è responsabile

Come spiega Orlando: “Il MiC ha individuato per ciascuno dei nove interventi le strutture responsabili dell'attuazione. Per il programma - 1.1 Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio culturale sarà responsabile la Digital Library, per i programmi 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, e 1.3 Efficienza energetica in cinema, teatri e musei, sarà responsabile la Direzione Generale Musei, in coabitazione con la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, per quanto riguarda l'efficientamento di cinema e teatri. Il Servizio V del Segretariato Generale gestirà i programmi 2.1 Attrattività dei borghi, 2.2, Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, 2.3 Valorizzazione l'identità dei parchi e giardini storici, 2.4 La Sicurezza sismica dei luoghi di culto, il restauro del patrimonio culturale FEC e il Recovey Art, quest'ultimo programma sarà attuato con il Ministero degli Interni per la parte del FEC e con la Soprintendenza speciale di Roma per le chiese della Capitale. La Direzione Generale per il Cinema gestirà il programma 3.2 Lo sviluppo dell'industria cinematografica che riguarderà Cinecittà, Istituto Luce e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, e la Direzione Generale Creatività Contemporanea si occuperà del programma di investimenti 3.3 Capacity building per gli operatori culturali per la transizione digitale e verde. La riforma di adozione dei criteri ambientali minimi negli avvisi e negli eventi culturali pubblici sarà in capo al Ministero della Transizione Ecologica”.

I bandi per l'efficientamento energetico di cinema e teatri

Due le novità, sostanzialmente, annunciate da Orlando, la prima riguarda l'efficientamento dei cinema e dei teatri, la seconda il grande progetto dell'attrattività dei Borghi, del valore di 1,020 miliardi di euro, che da solo vale quasi un quarto di tutto il PNRR Cultura e sui cui il ministro Franceschini si è speso molto nelle sue ultime interviste pubbliche. “Per quanto riguarda l'efficientamento energetico in cinema e teatri, il programma del valore di 100 milioni di euro, la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo è in procinto di emanare un avviso pubblico per fine novembre per cogliere il risultato imposto dall'Unione Europea di entrata in vigore del decreto del MiC per l'assegnazione delle risorse previsto per giugno 2022 (T2-2022). Le proposte di Cinema e teatri pubblici e privati saranno valutate e selezionate da una Commissione interna al Ministero”.

I borghi come stili di vita

Prosegue Orlando con il progetto Borghi che si configura come un vero e proprio esperimento sociale per il Paese. “Nel caso dei Borghi abbiamo ragionato con le regioni, il coordinamento dei borghi e associazioni varie e abbiamo deciso di suddividere l'intervento in due sottocomponenti. Nella prima componente si prevede un intervento pilota di un borgo per ogni regione che avrà un investimento di 20 milioni di euro. I borghi prescelti dalle regioni, in accordo con i comuni, dovranno essere soggetti al fenomeno dello spopolamento e una componente residenziale ben identificata di massimo 300 unità abitative. In questo caso non è previsto un numero di residenti preciso.

Le candidature, inviate dalle regioni in accordo con i comuni, dovranno aver un piano di gestione che dimostri l'inversione della tendenza negativa e che l'investimento abbia un'effettiva ricaduta, in termini di creazione di nuove imprese e di occupazione, soprattutto giovanile e nelle aree limitrofe al territorio prescelto. Il MiC ha inviato alle regioni delle linee guida per individuare i borghi e queste, entro il 15 marzo 2022 dovranno inviare la proposta di candidatura. In seguito, una commissione del ministero, composta anche dalle regioni e dal coordinamento dei borghi, esaminerà le proposte, in termini di coerenza e congruità con i temi presenti nel PNRR.