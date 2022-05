NT+ Condominio al via, da domani più notizie e aggiornamenti più rapidi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Da domani il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio si rinnova, allineandosi alle esperienze di altri quotidiani verticali nell’ambito di Norme e Tributi: Fisco, Diritto ed Enti locali & Edilizia. Il successo decretato dal mondo professionale ha segnato le scelte grafiche e di contenuto che tengono conto prima di tutto dell’interesse dei lettori.

Da domani, quindi, il nuovo Norme & Tributi Plus Condominio sarà visibile all’indirizzo web ntpluscondominio.it.

Gli attuali abbonati al Quotidiano del Condominio potranno accedere ai contenuti di Norme & Tributi Plus Condominio utilizzando le stesse credenziali (user e password) del loro attuale abbonamento.

Le novità

Non ci sarà più solo il panel degli articoli alla mattina: con l’aggiornamento in tempo reale nel corso della giornata potranno essere segnalate immediatamente le novità del mondo condominiale e immobiliare.

Norme & Tributi Plus Condominio è anche una web app che consente la fruizione del prodotto dal proprio smartphone e di ricevere notifiche in tempo reale delle principali novità pubblicate. Per installare l’app è sufficiente andare sul sito ntpluscondominio.ilsole24ore.com dal browser del device su cui si vuole inserire l’app.