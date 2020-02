«NT+Fisco», la notizia arriva con gli approfondimenti Il nuovo servizio digitale in abbonamento unisce agli aggiornamenti sulle norme fiscali le analisi degli esperti e le indicazioni operative

«NT+Fisco» è il nuovo servizio digitale in abbonamento per l’informazione normativa ai professionisti lanciato dal Sole 24 Ore, erede ed evoluzione del Quotidiano del Fisco. Un prodotto per utenti desktop e mobile che agli aggiornamenti in tempo reale sulle novità fiscali unisce le analisi degli esperti, le indicazioni operative e il collegamento diretto alle banche dati. Che continuerà a evolvere nelle prossime settimane con nuovi servizi. E che ogni giorno, attraverso le newsletter da lunedì a sabato, consente agli abbonati un punto d’accesso immediato ai temi chiave dell’attualità normativa. Infine, con la sua community su Facebook si offre come luogo d’incontro tra professionisti, esperti fiscali e la redazione di Norme e Tributi. Vediamo, allora, con ordine tutte queste caratteristiche di «NT+Fisco».

Informazioni e approfondimenti

«Che cosa c’è di nuovo? E che cosa devo fare di conseguenza?». Di fronte alla tumultuosa produzione di norme in materia fiscale sono queste le domande che professionisti e imprese si pongono ogni giorno. Nella loro attività non hanno tempo da perdere e devono essere in grado di cogliere al volo in ogni nuova informazione quale è il cambiamento essenziale e quali ricadute comporta a livello operativo. Proprio per questo, il nuovo giornale digitale «NT+Fisco» è stato progettato per offrire agli utenti uno strumento che, in ogni pagina, incroci le informazioni con gli approfondimenti e gli strumenti operativi che derivano dal contributo dell’area professionale del Gruppo 24 Ore.

Real time e nuove rubriche

Con l’affidabilità tipica delle soluzioni del Sole 24 Ore, NT+Fisco si propone di seguire professionisti e imprese lungo tutto l’arco della giornata fornendo aggiornamenti in tempo reale. Alle news si aggiungono analisi, approfondimenti e nuove rubriche a rotazione quotidiana - dalle imprese agli immobili, dal non profit alla fiscalità internazionale e all’agricoltura - pensate in funzione della gestione pratica.

Articoli esclusivi

Il prodotto, un vero e proprio sito internet fiscale , riporta i principali articoli dell’edizione cartacea del quotidiano, ulteriormente arricchiti di schede operative, documentazione e contributi multimediali. A questi si aggiungono contributi pensati esclusivamente per «NT+Fisco».

Community social

In parallelo con il debutto di «Nt+Fisco» è nata su Facebook anche la community social del prodotto, un “luogo” dove discutere online dei contenuti più attuali e dibattuti legate alla normativa fiscale. Il gruppo Facebook «La community di NT+Fisco del Sole 24 Ore», al quale è possibile iscriversi rispondendo a due semplici domande sulla professione svolta e sui propri interessi, ha raccolto fin dalle prime ore numerose adesioni (oltre duecento in meno di una settimana). Gli iscritti potranno seguire gli aggiornamenti postati dalla redazione e leggere le considerazioni degli esperti fiscali e dei giornalisti del Sole 24 Ore, con i quali sarà possibile confrontarsi in modo diretto.