Ntt Data inaugura la filiale a Salerno e assume 100 persone

Ntt Data inaugura una nuova filiale a Salerno. E annuncia che, ai 50 dipendenti già presenti sul territorio, ne aggiungerà altrettanti entro fine anno. Ma Salerno è solo una tappa di un piano di espansione della multinazionale giapponese in Italia avviato nel 2020 e da completare per il 2025 che prevede 200milioni di investimenti e 5mila nuovi addetti, sopratutto nelle regioni meridionali, dove la società di It è già presente anche a Napoli, Bari, Cosenza e prevede di assumere altre 300 persone entro il 2025.

La nuova filiale

A Salerno la nuova filiale è stata collocata all’interno del Complesso San Michele, una location centrale recentemente ristrutturata, cuore pulsante della vita culturale e sociale della città. Il Complesso San Michele, di proprietà della Fondazione Carisal, che lo gestisce in collaborazione con Palazzo Innovazione per le attività di Coworking, da gennaio ha reso disponibili oltre 70 postazioni di lavoro, già quasi tutte occupate. Nella città campana, la multinazionale dell’IT cerca professionisti con precisi profili tecnici tra cui java developer, net developer, cloud engineer, solution architect, functional analyst, data engineer e data architect, con livelli di esperienza che spaziano dai neolaureati ai senior.



Intese con le università

Allo scopo di selezionare giovani ben formati e di contribuire anche alla loro preparazione, Ntt Data ha stretto accordi di collaborazione con le università meridionali tra cui l’ateneo di Salerno, l’università del Salento, il Politecnico di Bari e l’Orientale di Napoli. In questo modo si cerca di individuare tempestivamente i talenti e fornire loro l’occasione di non emigrare an Nord o all’estero, ma rimanere sul proprio territorio di origine.

Isetta (Ntt Data Italia): «Scoraggiare la fuga all’estero»

«Abbiamo scelto Salerno per l'apertura della nostra nuova sede perché sarà una delle città digitali del futuro e perché è dotata di un eccellente tessuto universitario, elemento essenziale per un settore come quello dell'IT, che è fondato sul continuo aggiornamento delle competenze – commenta Luca Isetta, chief operating officer di Ntt Data Italia –L’apertura di questa nuova sede si inserisce nel più ampio piano di investimenti che stiamo implementando in Italia: abbiamo aperto nuovi uffici a Bari e una nuova sede a Bologna, abbiamo ampliato l'organico di Napoli e rafforzato la nostra presenza a Cosenza, da anni per noi polo d'eccellenza mondiale sull'innovazione. Vogliamo investire sul territorio, promuovere il southworking e creare lavoro in loco, scoraggiando la fuga dei talenti all'estero».