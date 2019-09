Ntt Data, via al concorso rivolto alle startup

I vincitori accompagnati nelle filiere del business

Le sfide del futuro che il contest lancia a startup (già costituite), spin-off universitari e pmi innovative ruotano intorno ai temi dei diritti della persona e della sostenibilità delle strategie di impresa, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale 2030. Sarà dato particolare risalto ai progetti che promuovano uno sviluppo equo, responsabile e sostenibile, innovazioni che rendano le città più inclusive e sicure, nuovi modelli di produzione e di consumo che offrano maggiore tutela dei consumatori, dell'ambiente e di tutte le persone impiegate nelle filiere produttive. Tutti dovranno dimostrare concretezza e forza visionaria proponendo soluzioni innovative nei settori del Public, Energy, Telco, Insurance, Banking, Manufacturing, Retail, incrociando le traiettorie tecnologiche nell'ambito di Data & Intelligence, Internet of Things, Customer Experience, Cybersecurity & Blockchain, Intelligent Automation, IT Optimization.

Il vincitori saranno accompagnati in un processo di incubazione, accelerazione e inserimento sul mercato, con la possibilità di essere integrati e scalati nelle filiere di business promosse da Ntt Data Italia.