Nubifragio nell’Alto Milanese, strade allagate e alberi sradicati

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’Alto Milanese. Intorno alle 13.40 è esplosa una bomba d’acqua. La zona più colpita è quella tra Rho e Busto Arsizio, al confine con il varesotto.

Tra i comuni del circondario danni si sono registrati in particolare a Parabiago, in provincia di Milano, dove le strade si sono completamente allagate, alcuni tetti sono stati divelti e sono caduti diversi alberi: un grosso albero è caduto su una casa dove pare non vi fosse nessuno. Al momento non risultano persone coinvolte. Rami e strade allagate anche tra Gerenzano e Busto Arsizio.

A Milano forte vento e pioggia intensa

Il nubifragio, con forti raffiche di vento, che si è abbattuto su Milano nel primo pomeriggio ha creato disagi anche alla rete del trasporto pubblico locale. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano sulle sue pagine social, e ha imposto la chiusura di alcune strade.

Metro M2 chiusa fra Vimodrone e Cernusco

Diverse linee sono state deviate. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco in attesa della rimozione di rami sui binari portati dal vento. Una volta rimossi sono state riaperte tutte le stazioni della linea e i treni sono tornati a viaggiare per tutte le destinazioni.

Caldo: Italia bolle, a Catania sfiorati 48 gradi

Intanto l’intensa ondata di caldo che sta attraversando il Paese fa registrare temperature record al Sud, e in particolare in Sicilia dove oggi si sono sfiorati i 48 gradi. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento di protezione civile regionale, infatti, alle 15 di oggi a Catania sono stati registrati 47,6 gradi, facendo del capoluogo etneo la città più calda dell’Isola. A condividere il primato catanese è il comune di Priolo, in provincia di Siracusa, anch’esso con 47,6 gradi. Su tutto il territorio isolano le temperature non sono quasi mai scese sotto i 40 gradi. Nel capoluogo, Palermo, alle 15 di oggi si sono registrati 44,8 gradi.