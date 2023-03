Nucleare dal 2031 e petrolio, l’agenda energetica dell’Uganda (con allarme ambientale)

Il governo di Museveni ha predisposto un piano da 10 miliardi di dollari per avviare la produzione nel 2025 e raggiungere un ritmo medio di 230mila barili di petrolio al giorno, attingendo a riserve stimate in 6,5 milioni di barili. L’Uganda ha rinvenuto da almeno un paio di decenni dei giacimenti sotto le acque del lago Albert e valuta da allora di sfruttarne il potenziale, ma il progetto si era sempre incagliato sull’inesistenza di infrastrutture per il trasporto e la successiva commercializzazione del petrolio.

Il governo sta cercando di accelerare su quel fronte, cavalcando anche una domanda in ascesa dopo la guerra in Ucraina e la crisi energetica. I progetti principali per l’estrazione sono a Kingfisher, un’area da 344 chilometri sulla sponda orientale del lago Albert, e a Tilenga, appena più a nord. Il primo sarà operato dalla China National Offshore Oil Corporation e il secondo dal Total, il colosso francese che detiene una quota del 33,3% anche nel primo sito produttivo.

L’ambizione di Kampala è immettere i suoi barili nel commercio internazionale attraverso l’Oceano Indiano, uno sbocco affidato a un altro maxi-progetto: East African Crude Oil Pipeline Project (Eacop), l’oleodotto che collegherà i giacimenti del lago Albert al porto tanzano di Tanga, sostenuto sempre da Total e China National Offshore Oil Corporation. Sia i progetti di estrazione che lo stesso Eacop, allungato su oltre 1.400 chilometri, hanno scatenato l’allarme sull’impatto ambientale nella regione. Ong e associazioni ambientaliste denunciano che le perforazioni sul Lago Albert mettono a rischio gli equilibri del Murchison Falls National Park, il parco che “ospita” la sponda ugandese dello specchio d’acqua, minacciando l’ecosistema e la vita di decine di migliaia di persone.

L’oleodotto Eacop è stato classificato da un report dell’istituto di ricerca Climate Accountability Institute come una «bomba ambientale», capace di rilasciare l’equivalente di 25 volte le emissioni combinate di Uganda e Tanzania. Il presidente Museveni ha rifiutato e respinto le critiche in arrivo dai paesi occidentali e in particolare dalla Ue, catalogandole come «ipocrisie» rispetto alle stesse lacune di Bruxelles. «Non accetteremo che esista una regola per loro e un’altra regola per noi - ha detto - I fallimenti dell’Europa nel raggiungere i suoi obiettivi climatici non devono essere un problema dell’Africa».