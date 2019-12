Nucleare, così a Matera viene alla luce il mistero del Monolito di scorie Usa. Il video

Come si fa oggi

Oggi si fa il contrario. Invece di nascondere e rendere inaccessibile, i rifiuti sono collocati in strutture ispezionabili, affinché siano disponibili per le tecnologie future quando arriveranno.

Ovvio, i depositi sono capannoni blindatissimi, protetti da reticolati, guardie armate, schermature contro attacchi aerei. Ma sono capannoni posati sopra il terreno, e dentro vi sono scaffalature su cui i fusti corazzati vengono allineati con i codici a barre affinché i materiali siano sempre tracciabili e rintracciabili.



Non si vede che cosa succede

L’abbandono in stile antico è un problema. I piedi del Monolito, sepolti a 6 metri di profondità, sono lambiti dalle acque di falda.

Le acque sono controllate e non hanno segnalato contaminazioni, ma che cosa accadrà in futuro?

Ci sono fessurazioni nel manto di calcestruzzo?

L’acciaio dell’armatura è in condizioni accettabili?

Inoltre, finché rimane il Monolito il terreno sopra di esso non può essere usato in altro modo, e serve spazio per un impianto necessario a cementificare le altre scorie di Elk River.

I lavori condotti dalla Sogin

Il sollevamento e l’estrazione del Monolito, tagliato in quattro fette, è l’ultima fase dei lavori che consentiranno di procedere alla bonifica e al rilascio dell’area della Fossa 7.1.

I quattro elementi rimossi sono stati trasferiti in massima sicurezza in un deposito del sito per il loro stoccaggio temporaneo.

La prima fase dei lavori ha riguardato una serie di attività di preparazione. È stato scavato il terreno attorno al Monolite, per metterlo a nudo, e le pareti della fossa di terreno sono state palificate con una barriera; sulla fossa è stato posato un tetto. Sono state condotte “radiografie” dentro al Monolito per scoprire dove nel cemento fossero immersi i fusti di scorie . Poi il manufatto è stato incapsulato in una corazza d’acciaio, e il manufatto è stato tagliato in cinque fette, cioè il piede e quattro fettoni. Come è naturale, tutte le attività che la Sogin svolge sono autorizzate e vengono vigilate da autorità ed enti, locali e nazionali, preposti a sovrintendere e a sorvegliare, ciascuna per la propria competenza, i lavori di smantellamento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti negli impianti.

Dalla collina della Trisaia

Il centro ricerche Itrec della Trisaia si affaccia sulla statale 106 Ionica, chilometro 419+500, con una palazzina di architettura depressiva . Sulle collinette ombreggiate da olivi si distribuiscono i diversi edifici dedicati ai vari temi di ricerca: agronomia, fonti rinnovabili, biotecnologie, nuovi materiali e così via.

Ci sono anche diversi ritrovamenti archeologici, allestiti con attenzione scientifica.

Sulla collinetta più alta c’è il cuore del centro Itrec; la gestione non è più dell’Enea e passa alla Sogin e cominciano le recinzioni doppie e blindate, i controlli prima severissimi diventano capillari, i reticolati, i rilevatori di radioattività in entrata e in uscita.

Lì dentro ci sono i depositi nucleari.

Dalla collina atomica si vede, in basso, la campagna ricca di aranceti pregiati e le colture di fragole esportate in mezz’Europa. Nascono in questa piana di Metaponto i fragoloni di forma allungata e dal sapore più intenso.

I sapori qui sono sempre intensi, come il falaone — un calzone ripieno di verdure — o il pastizzo ripieno di carni (la più apprezzata è quella di agnello) cui in agosto è dedicata una sagra che attrae migliaia di persone da tutta la Basilicata e non solamente.

Se dalla collina si guarda in lontananza, ecco il profilo delle case di Metaponto dove Pitagora insegnava la conoscenza; si intuisce quella Scanzano Jonico che nel 2003 insorse contro l’ipotesi di scavare in contrada Terzo Cavone un deposito atomico nel solidissimo e sicurissimo sottosuolo.

Dallo Ionio soffia uno scirocco carico di sale.

I tecnici in camice bianco, elmetto candido, si mettono in posa davanti al Monolito grigio estratto dalla fossa; scattano selfie.

Ne sfiorano la superficie liscia con i guanti (chiedo: ma non è radioattivo? Lui guarda i numeri rilevati dal dosìmetro e risponde: abbastanza radioattivo, dopo pochi minuti di esposizione si supera la soglia tollerabile), e noi scimmie adoranti attorno al Monolito nero della tecnologia atomica.