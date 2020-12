Nucleare, il dilemma inglese delle tre centrali Reportage da Bradwell, dove il piano atomico prevede uno degli impianti con tecnologia cinese. Abitanti divisi tra pro e contro. I sovraccosti di Simone Filippetti

Alcune famiglie godono una passeggiata in spiaggia. Per l’Inghilterra sembra una classica scena di tarda estate e invece sulla costa di Bradwell-on-Sea — località dell'Essex, a due ore di viaggio da Londra, dove domina e segna il paesaggio una gigantesca centrale nucleare — è l’autunno più caldo e assolato da anni e la gente saluta con favore il climate change in riva a un mare così freddo e scostante che lascerebbe perplesso qualsiasi italiano.

Il posto per ospitare una centrale nucleare non fu scelto a caso: quella di Bradwell difficilmente si definirebbe una riviera o una zona di mare turistica. In realtà, il gigante dorme: dal 2018 la centrale è chiusa, dopo 6 anni di progressiva riduzione. È la prima nella storia in Inghilterra. Dopo 60 anni, l’impianto è stato spento perché arrivato a fine vita. Bradwell era stata inaugurata dalla regina Elisabetta nel 1962: una centrale a doppio reattore che, al picco, era arrivata a impiegare 10mila persone.

Una scatola caduta dal cielo

Lo scheletro della centrale si staglia imponente all'orizzonte: lo si vede da chilometri di distanza tanto è sproporzionato rispetto al paesaggio ondulato di campi di grano alternati a macchie di alberi. Sembra una scatola colossale di acciaio, senza finestre o aperture, caduta dal cielo in mezzo alla campagna inglese. Nonostante che sia abbandonata da tempo, è tenuta benissimo: sembra appena costruita. Nel parcheggio dell'impianto ci sono decine di auto parcheggiate, nonostante tutto sia sigillato: i vacanzieri fuori stagione hanno trovato un uso alternativo della piazzola aziendale.

Non sono gente del posto; vengono da Chelmsford, profonda provincia inglese, e questa è la spiaggia più vicina: un sentiero che costeggia proprio la centrale porta alla riva. Per chi non ha pretese marinare da Sardegna ma nemmeno da Romagna, la spiaggia è un ottimo diversivo. Peccato che le scampagnate siano destinate a finire: il Governo ha un mega progetto chiamato Bradwell B.

Qui sorgerà una nuova centrale nucleare: 183 ettari di impianto con una capacità produttiva di oltre 2mila megawatt di potenza totale (1.090 megawatt di potenza elettrica netta), che pescherà 130mila litri al secondo di acqua dal mare per raffreddare il reattore nucleare Hpr 1000, variante cinese della tecnologia francese Epr.

Turisti tranquilli

La prospettiva non sembra impressionare troppo i bagnanti: «Qui c'è già una centrale. E quella nuova da qualche parte bisogna pur costruirla», commenta pragmatico un nonno che gioca con la nipotina. Al bancone del pub King's Head, che ha come insegna il ritratto di Enrico VIII, unico locale dove si ritrovano i 863 abitanti di Bradwell (stando all'ultimo censimento nel 2011) la proprietaria che serve le birre, mentre il marito lavora in cucina, dice di essere contenta della futura centrale: «Porterà lavoratori, più persone, e più lavoro».

Graziose casette di legno e cottage da fiaba: il villaggio non sembra un posto che da 8 anni ha perso la sua unica industria, ed è tutt'altro che in declino. Ma loro, racconta la proprietaria, non sono del posto: il pub lo hanno preso in gestione quando già la centrale era chiusa, non sanno come fosse prima; né se la gente fosse contenta o no.

Per capire che cosa pensino gli abitanti non serve sforzarsi molto: basta attraversare la strada. Dall'altra parte c'è una chiesa romanica. È una delle più antiche chiese cristiane dell'Inghilterra: risale all'XI secolo a quando il piccolissimo insediamento dei pirati sassoni arrivati dalle coste della Germania si chiamava Bradwell-Iuxta-Mare: il latino era ancora la lingua ufficiale, l'inglese agli albori.

Favorevoli e contrari

Sulla bacheca pubblica ci sono cartelli: “«o alla nuova centrale nucleare». I lavori porterebbero «anni di disagi, traffico, inquinamento e buche» e il sistema di raffreddamento, accusano, ucciderebbe decine di migliaia di pesci al giorno.

Paese che vai, Nimby che trovi: pare paradossale ma nessuno pare preoccupato dal rischio di incidenti. Il motivo lo spiega un ciclista del posto interessato più alle buche delle strade che agli isotopi radioattivi: «In caso di un incidente nucleare, che la centrale sia qui o a 500 chilometri cambierebbe poco».



Difficilmente i Nimby locali saranno ascoltati a Londra: a Bradwell non arriva nemmeno il treno. La linea si ferma a Southminster, un tempo località di villeggiatura e ora desolata cittadina dell'Essex, la patria dei “cafoni” dell'Inghilterra per via della città luna park di Southend-On-Sea.

Bradwell era perfetta perché è un posto remoto e poco abitato. Così poco abitato che là dove ora c'è il relitto della centrale nella Seconda Guerra Mondiale c'era una base aerea della Raf da dove decollavano gli aerei contro la Germania. Serviva una località appartata.