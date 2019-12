Nucleare: ecco il nuovo vertice della Sogin Luigi Perri presidente, Emanuele Fontani designato amministratore delegato di J.G.

Luigi Perri presidente e Emanuele Fontani designato all’incarico di amministratore delegato: così l’assemblea dei soci ha rinnovato il consiglio d’amministrazione per il triennio 2019-2021 della Sogin , la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi.

Il nuovo consiglio d’amministrazione è completato da Raffaella Di Sipio, Luce Meola e Enrico Zio.

Chi sono le persone scelte

Luigi Perri, ingegnere nucleare, si è occupato fin dai primi anni 80 per la Nira (Nucleare Italiano Reattori Avanzati-Ansaldo) della centrale nucleare di Trino Vercellese e dell’impianto nucleare sperimentale Cirene di Latina. Poi ha seguito la realizzazione di centrali elettriche convenzionali come direttore impiantistico della Demont, azienda per la quale dal 2009 ha seguito la centrale nucleare slovacca Enel di Mochovce.

Emanuele Fontani, già in Enel e in Eni Tecnomare, lavora alla Sogin dal 2007, dpve è stato amministratore delegato della società controllata Nucleco e negli ultimi tre anni è stato responsabile Disattivazione impianti della Sogin. Laureato in ingegneria nucleare, nel 2012 Fontani ha conseguito l’executive Mba (master in business administration) della Bocconi.