Nucleare, il fantasma radioattivo non s’aggira sull’Europa

Che cosa si misura

Le reti di rilevazione in tutta Europa misurano soprattutto gli elementi nucleari più abbondanti, i traccianti più grezzi e di risposta immediata, cioè lo iodio131 e il cesio137. Si rilevano con facilità anche i composti radioattivi usati nella medicina nucleare, come il cobalto.

I dispositivi più fini di analisi riescono a ritrovare nelle polveri dell’aria anche composti più rari e con tracce più impalpabili. È accaduto per esempio due anni fa quando, nell’ottobre 2017, si individuò sull’Europa una presenza leggerissima di rutenio106, un elemento rarissimo che non trova applicazioni consuete; attraverso un’analisi dei flussi meteo si è potuto ricostruire una provenienza da alcune lavorazioni in un’azienda del polo atomico russo di Maiak, nella zona degli Urali vicina a Celiabinsk. L’impatto sulla salute fu irrilevante.



Nessuna rilevazione importante per il terribile incidente che l’8 agosto aveva distrutto un missile russo nella zona di Arcangelo, uccidendo 5 persone. Fu osservato un leggero aumento di cesio e iodio alle stazioni di controllo in Norvegia e Finlandia, aumento però non chiaramente riconducibile all’evento russo in cui morirono alcune persone.

L’incidente, da quanto si è capito finora, parrebbe essere l’esplosione del propellente di un razzo intercontinentale. La testata del missile sarebbe stata una bomba nucleare; l’esplosione del combustibile convenzionale del motore del missile avrebbe sbriciolato la bomba, disperdendone nell’incendio il materiale radioattivo. Sarebbe stata cioè un’esplosione di combustibile convenzionale e non una reazione atomica. I rilevatori russi di radioattività erano stati dichiarati inattivi, e ciò ha impedito di capire quale tipo di arma nucleare fosse stata distrutta dallo scoppio del combustibile, se al plutonio, se all’idrogeno e così via.

L’acqua contaminata di Fukushima

Un sit-in promosso da Europa Verde si è svolto vicino all’ambasciata giapponese a Roma per protestare contro la decisione di Tokyo di disperdere nel Pacifico le acque usate per raffreddare il reattore nucleare di Fukushima, distrutto dallo tsunami che l’11 marzo 2011 spazzò la costa giapponese uccidendo quasi 16mila persone. Fra le conseguenze dell’onda distruttrice ci fu anche la centrale atomica di Dai-Ichi, che entrò in avaria e arrivò alla fusione del nocciolo.

Giorni fa il ministro giapponese dell’Ambiente Yoshiaki Harada aveva detto che per la società proprietaria della centrale atomica, la Tepco (Tokyo Electric Power Company), l’unica opzione disponibile per smaltire l’acqua radioattiva è rilasciarla nell’Oceano Pacifico, in modo da diluirla. A parere degli esperti l’operazione, se eseguita in modo corretto, potrebbe avere un impatto ambientale irrilevante.

«Non abbiamo dati certi sull’impatto che quel tipo di scorie potrebbe avere su fondali, flora e fauna marina. Disapproverei se una scelta simile venisse presa rivendicando la 'proprietà territoriale' di una porzione di mare», ha protestato il ministro italiano dell’Ambiente, Sergio Costa (Movimento Cinque Stelle).

Fra tre anni, nell’estate 2022, nei serbatoi da 1,37 milioni di tonnellate (un metro cubo d’acqua pesa una tonnellata) non ci sarà più spazio per conservare l’acqua contaminata dal trizio e non c’è modo di liberarsene se non pomparla nel sottosuolo, oppure vaporizzarla nell’atmosfera, o in alternativa diluirla nel bacino d’acqua più grande al mondo, il Pacifico. Il trizio che vi è contenuto decade in 12 anni.