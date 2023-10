Nucleare, firmato accordo tra Newcleo e Tosto Group

Ascolta la versione audio dell'articolo

Newcleo, l’azienda che sta lavorando per sviluppare tecnologia nucleare di quarta generazione, ha firmato un accordo di collaborazione con Tosto Group, leader nella produzione di componenti grandi e in pressione nei settori chimico, oil & gas ed energetico, compreso il settore nucleare.

Questa partnership unirà due leader del settore in un contratto di collaborazione sinergico e a lungo termine che riguarda ricerca, progettazione e dimostrazione fino all’industrializzazione di piccoli reattori modulari veloci raffreddati a piombo (LFR: Lead-cooled Fast Reactor).

La partnership sarà ulteriormente rafforzata da un meccanismo di work for equity che consentirà a Tosto Group di investire in Newcleo, rendendola parte integrante dei risultati raggiunti dall’azienda.

Obiettivo reattore al piombo

Tosto Group è composto da sette società con sede in Italia e Romania. Le due principali aziende, Walter Tosto (Chieti, Italia) e Belleli Energy CPE (Mantova, Italia), sono riconosciute come fornitori di alta qualità a livello mondiale di apparecchiature di processo critiche e a lungo termine, grazie al loro consolidato know-how, all’ampia esperienza, alle attrezzature uniche e alle sedi produttive strategiche in riva al mare.

L’obiettivo di Newcleo continua a essere la realizzazione di un dimostratore LFR da 30 MWe, seguito da un’unità commerciale da 200 MWe.