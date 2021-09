Nucleare, il Governo britannico vuole le quote cinesi delle centrali in Suffolk

3' di lettura

Il Governo britannico è pronto a rilevare le quote cinesi del progetto da 20 miliardi di sterline per la costruzione delle centrali nucleari sulla costa del Suffolk. Si tratta del progetto Sizewell C, joint venture che CGN (China general nuclear), finita nella lista nera di Joe Biden, ha siglato con il gigante dell’energia francese EDF. L’annuncio il mese prossimo, in vista del vertice sul clima Cop26. CGN detiene in Sizewell la quota del 20 per cento. CGN e EDF restano a bocca chiusa, ma i negoziati sono alla svolta.

Una nuova fiammata alle tensioni politiche

Rischia di riaccendere le tensioni politiche, dopo il patto sui sottomarini nucleari Aukus con gli Stati Uniti e l’Australia, la mossa britannica di rilevare le quote della cinese CGN, il gigante energetico che ha stretto un accordo con i francesi di EDF per il rilancio del nucleare nel Regno Unito. Nei progetti sino-francesi c’è anche la centrale elettrica Hinkley Point C di EDF nel Somerset.

Loading...

Washington ha spinto su Westminster per tagliare fuori la Cina dai piani nucleari britannici, CGN è finita da tempo nella lista delle società cinesi indesiderate perchè ritenute troppo vicine alla Difesa. Il testimone anti-cinese è passato da Trump a Biden.

Secondo i piani per Sizewell C di Whitehall, il governo potrebbe acquisire una partecipazione in un veicolo societario nel quale far rientrare i francesi, condividendo con loro i costi e le procedure di riassetto.

I francesi attirati in una fase successiva

Già, e i francesi? Sembra difficile subentrare ai cinesi senza offrire una soluzione alternativa al partner EDF. Investitori privati come L&G e Aviva sarebbero attirati in una fase successiva in cambio di un modello di finanziamento sostenuto dal Governo britannico, noto come Base patrimoniale regolamentata (RAB).