Nucleare, occasione di rilancio per Ansaldo Energia

La Fiom-Cgil, dice il segretario genovese, Stefano Bonazzi, «prende atto della nomina del nuovo ad di Ansaldo Energia sul cui curriculum nel settore non discutiamo. Come di consueto, la Fiom valuterà l’operato del nuovo amministratore alla luce delle azioni che metterà in pratica a tutela del lavoro e dello sviluppo aziendale. Ora che è avvenuto il cambio al vertice, si deve procedere in tempi rapidissimi alla ricapitalizzazione».