Nucleare, Pichetto: per deposito scorie potrebbero esserci 3-4 autocandidature

“Siamo in conclusione dell’approfondimento che era stato richiesto dagli organi competenti, quindi credo che in tempi abbastanza brevi riceverò da parte di Sogin la Carta delle aree che sono eleggibili per il deposito del nucleare. Su questo faremo una valutazione di ordine politico in accordo con quelle realtà, ma non escludo anche valutazioni che possono portare ad aprire ad autocandidature”.

Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ospite di Adnkronos Live, parlando dello status dei lavori per l’approvazione e la pubblicazione della Carta nazionale delle aree idonee a ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Sui Comuni autocandidati, il ministro ha aggiunto “al momento ce ne sono alcuni. Non voglio indicare quali sono, perché spetta a loro a farsi avanti ma almeno 3 o 4 opzioni possono esserci”.

“Posso con abbastanza tranquillità dire che per il prossimo inverno non ci sarà il problema degli stoccaggi. Perché ad oggi siamo oltre il 70%, di conseguenza, salvo questioni non prevedibili ad oggi, noi riusciremo ad avere i nostri 16-17 mld di metri cubi in stoccaggio per il mese di settembre. Per l’inverno non vedo rischi”. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ospite di Adnkronos Live.