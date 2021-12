Nucleare, stallo nelle trattive di Vienna con l’Iran. Israele, Gantz in missione negli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli europei esprimono «delusione e preoccupazione» per l’atteggiamento di Teheran, gli Usa tornano ad evocare la possibilità di un intervento militare, ma l’Iran del nuovo presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi non cede: la Repubblica islamica «non farà marcia indietro» sulle sue richieste per riattivare l’accordo nucleare del 2015, afferma in un’intervista esclusiva all’Ansa – realizzata da Mojgan Ahmadvand – il capo negoziatore di Teheran, il vice ministro degli Esteri Ali Bagheri Kani, aggiungendo che poiché sono stati gli americani a uscire da quell’intesa nel 2018, spetta a loro fare il primo passo.

Le proposte iraniane sono «logiche e fondate», afferma Bagheri sull’aereo che lo riporta a Teheran per consultazioni dopo cinque giorni di una nuova tornata di trattative svoltasi a Vienna tra Iran, Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia, Cina, e indirettamente gli Stati Uniti.

Settimo round di trattative in salita

È il settimo round dall’inizio dei negoziati, ma il primo dopo un’interruzione di oltre cinque mesi seguita all’elezione di Raisi, che ha preso il posto del moderato Hassan Rohani.

La differenza e la distanza tra le parti, da quanto affermano le parti occidentali, è apparsa in tutta la sua portata quando Bagheri ha presentato una nuova proposta di accordo che, secondo gli europei, rimette in questione «la quasi totalità dei compromessi che erano stati difficilmente trovati» nelle sei precedenti tornate. Da parte loro gli iraniani hanno fatto sapere che il documento illustrato si divide in due parti, uno sulla revoca delle sanzioni, l’altro sul ritorno delle attività nucleari iraniane entro i limiti previsti dall’accordo di sei anni fa, che sono stati gradualmente superati. Ma da quanto spiega Bagheri, il primo aspetto è quello che dovrebbe avere chiaramente la precedenza.

Per Bagheri «spetta agli Usa fare la prima mossa», dopo il ritiro dal negoziati da parte dell’amministrazione Trump e le iniziali aperture del nuovo inquilino della Casa Bianca Joe Biden che poi si è raffreddato. Quanto agli europei, «anche loro non hanno rispettato i loro obblighi per rimediare alla mossa americana» sostiene il capo negoziatore iraniano. Vale a dire non si sono opposti alla logica delle sanzioni americane, che hanno inflitto pesanti danni all’economia iraniana. Bagheri, inoltre, respinge le critiche occidentali alla sostenibilità delle proposte da lui illustrate a Vienna: «Le controparti possono presentare le loro bozze, ma ci aspettiamo che diano una risposta logica a quella iraniana».