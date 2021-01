Nuda proprietà a termine con valore esorbitante

Pertanto, il valore dell’usufrutto in questione è pari a 200mila x 0,01% x 6mila = 120.000 euro. Il valore della nuda proprietà si calcola per complemento, sottraendo il valore dell’usufrutto (pari a euro 120mila) al valore della piena proprietà (euro 200mila), ottenendosi il risultato di 80mila euro.

Detto in altre parole, il valore di un usufrutto vitalizio di un 60enne è pari al 60 per cento del valore della piena proprietà. Per un 50 enne il valore dell’usufrutto sale al 75 per cento; per un 70enne scende al 40 per cento.

L’usufrutto a tempo determinato

In questo caso si torna all’assurdità, in quanto il calcolo della base imponibile di un usufrutto a tempo determinato si effettua attualizzando la fruttuosità del valore che l’usufruttuario percepisce nel tempo di durata del suo diritto. E, se detta fruttuosità è determinata con tassi di interesse microscopici, il calcolo impazzisce.

Si ipotizzi, ad esempio, un usufrutto temporaneo su un bene del valore di 200mila euro: