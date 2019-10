«Nudging», quella spinta gentile che vale una vita Esiste una tendenza naturale, diffusa universalmente, anche se con una certa variabilità culturale, all'azione donativa. Ci piace donare. Quando doniamo nel nostro cervello si accendono gli stessi circuiti della ricompensa che si attivano quando mangiamo cioccolato, vinciamo alla lotteria o facciamo sesso. Tale propensione al dono, però, può essere facilitata o ostacolata dalle circostanze nelle quali ci troviamo a decidere, dall'architettura della scelta di Vittorio Pelligra

(Adobe Stock)

Le nostre scelte non avvengono nel vuoto. Scegliamo dentro luoghi, ambienti, architetture. Il modo in cui questi ambienti sono progettati influenza in maniera rilevante le nostre decisioni, ci può spingere in una direzione piuttosto che un'altra. Qualche anno fa, da un giorno all'altro, la mia banca ha deciso di spostare il pulsante per richiedere lo scontrino, dopo un prelievo al bancomat, dall'angolo in basso a destra a quello in basso a sinistra dello schermo. La cosa mi ha fatto sorridere e pensare. Perché la banca aveva scelto di spendere chissà quante migliaia di euro per modificare in questo modo il software dei suoi sportelli elettronici?

L'essenza del “nudging”

La risposta arriva diretta dalle scienze comportamentali: questa semplice modifica ha consentito alla banca di risparmiare, in questi anni, milioni e milioni di scontrini, e, con essi, tanti soldi in minori costi per carta e toner. Come? La morfologia del nostro corpo, il nostro essere destrimani, nella maggioranza dei casi, ci porta a scegliere più frequentemente un'opzione, se questa si trova a destra dello schermo, così come a prestare più attenzione alle pagine dispari di un giornale, quelle che si trovano sulla destra. Chissà se i giornali fanno pagare gli spazi pubblicitari, in quelle pagine più degli altri. Sarebbe ragionevole.

Le opzioni sono sempre lì a disposizione - pigiare “si”, oppure “no” - per richiedere o non richiedere lo scontrino, ma il modo in cui queste opzioni sono presentate, per varie ragioni, ci spinge a preferire una scelta piuttosto che un'altra. Per risparmiare sulla carta e l'inchiostro, la banca avrebbe potuto seguire altre vie: smettere di stampare scontrini, oppure avrebbe potuto iniziare a farli pagare; ma in questo modo, certamente, avrebbe indispettito e irritato tutti coloro che lo scontrino abitualmente lo richiedono. La via scelta, invece, quella che opera attraverso la modificazione dell'architettura di quella scelta, ha continuato a dare la possibilità agli amanti dello scontrino di richiederlo, “spingendo gentilmente” (nudging) quelli non troppo interessati a richiederlo meno frequentemente di prima. Puoi comunque farlo, ma ti induco a farlo di meno. Questo piccolo esempio mette bene in luce, credo, l'essenza del “nudging”, un approccio alle scelte pubbliche che tiene conto del modo in cui i nostri processi cognitivi determinano le scelte. Processi imperfetti e tortuosi, questi, che, sistematicamente e prevedibilmente, sono soggetti a distorsioni e “bias”.

Il nudging si prefigge di costruire architetture di scelta, ambienti nei quali siamo chiamati a prendere le nostre decisioni, che sfruttano queste distorsioni sistematiche per “spingerci gentilmente”, verso le scelte migliori da un punto di vista individuale e sociale. Per questo, tale approccio viene anche definito “paternalismo libertario”: da una parte, paternalisticamente, si decide che una certa decisione sia migliore, per i singoli e per la collettività - risparmiare di più per la pensione, salvaguardare l'ambiente, tutelare la salute fisica, eccetera - ma dall'altra, non si introducono obblighi né divieti. Da una parte si spingono le persone, in maniera trasparente, a preferire le scelte migliori, ed ecco il “paternalismo”, ma, allo stesso tempo, si lasciano inalterate tutte le opzioni possibili, ed ecco l'aggettivo “libertario”.

Nella scatola degli attrezzi del policy-maker, interessato a produrre un cambiamento comportamentale, fino a pochi anni fa, trovavamo, essenzialmente, divieti, obblighi, incentivi e sanzioni. Il dibattito attualissimo sull'uso del contante è un esempio di strettissima attualità. Vietare, punire o incentivare? Non sembra ci siano altre opzioni. In realtà un'altra opzione c'è, e ha a che fare con l'architettura della scelta, col “nudging”.