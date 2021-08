Nulla la delibera che vieta piscina e campi da tennis ai clienti di B&B

2' di lettura

Piscina, docce, campi da tennis di un super condominio, non vanno interdetti ai clienti di un bed and breakfast. Affronta questo tema la sentenza 1570/2021 del Tribunale di Torre Annunziata che ha dichiarato nulla la delibera adottata a maggioranza che, richiamando erroneamente il regolamento condominiale contrattuale, aveva estromesso l’uso degli stessi ai soli clienti di B&B/affittacamere in caso non fosse presente il titolare dell’esercizio. Condominio condannato e piena ragione ai condòmini attori difesi dallo studio campano dei fratelli Valentina e Fabrizio Oliviero.

Il divieto contenuto nel regolamento

Il regolamento condominiale, di tipo contrattuale, trascritto insieme ai rogiti di acquisto degli immobili, all’articolo 2, dell’allegato B precisava che ammessi a usare gli impianti sportivi condominiali sono: « a) i condòmini e loro familiari coabitanti; b) i locatari e loro familiari coabitanti; c) gli ospiti, sempre che sia effettivamente presente il condomino o locatario».

Delibera nulla perché gli ospiti di un B&B/affittacamere, quali coabitanti del titolare dello stesso, non rientravano nella terza previsione come la delibera attestava, bensì nella seconda, ed estrometterli o limitarli all’uso solo in presenza del proprietario condomino modificava il regolamento contrattuale, per correggere le cui clausole a contenuto negoziale - come questa - è necessaria l’unanimità.

Gli effetti della pronuncia

I clienti di B&B/affittacamere sono dunque clienti coabitanti, si legge. «Spesso – spiegano dalo studio Oliviero - l’attività di B&B/affittacamere è esercitata in proprio dai proprietari degli immobili per integrare il reddito o mantenere appartamenti, come quelli prestigiosi del condominio in questione, le cui spese di gestione sono di non poco conto. È evidente che i clienti scelgano una struttura piuttosto che un’altra anche per usufuire dei servizi che questa offre».

Il regolamento, soprattutto quello contrattuale, può introdurre limiti e divieti, in genere a tutela della tranquillità del condominio, l’igiene, il decoro, la moralità, elencando attività consentite e vietate. Ma il condominio con una delibera adottata a maggioranza non può vietare o limitare drasticamente l’uso, ai soli clienti del B&B/affittacamere, della piscina in comune o del campo da tennis e non può vietare o limitare anche indirettamente il regolare svolgimento dell’iniziativa privata di avviare/gestire un B&B/affittacamere. Se lo fa, tale delibera è nulla.