Numa gestirà la Residenza Grünwald a Venezia

Numa group è pronta a gestire la storica Residenza Grünwald nel cuore di Venezia. La Residenza è di proprietà di Signa Real Estate, che vanta in portafoglio anche il futuro Rosewood Hotel Bauer Venice. La struttura prenderà il nome di Numa Residenza Grünwald Venice. A novembre 2022 è iniziato il restauro che durerà ben tre anni e che, diretto dall’architetto Alberto Torsello, sarà realizzati in parallelo con quello del vicino Rosewood Hotel Bauer Venice.

L’austriaca Signa, la società immobiliare che fa capo a René Beko, ha acquistato infatti il Bauer nel 2020 dal fondo Elliott.

La riapertura è dunque programmata per il 2025. Il focus punta alla conservazione dell’edificio attuale e a preservarne la struttura storica. In primo piano anche il tema della sostenibilità nella pianificazione e nell'implementazione. Signa punta a certificazioni LEED, Casa Clima e Greenpass per la proprietà.

«Con Numa siamo in grado di assicurare per questa proprietà storica uno dei principali e più importanti operatori per realtà dal design innovativo» dice Heinz Peter Hager, presidente di Signa Italia.

«Questa location esclusiva a Venezia ci permette di espandere in modo ulteriore anche in Italia la nostra gamma di residenze Numa completamente digitalizzate di altissimo profilo» spiega Dimitri Chandogin, Managing Director di Numa Group.