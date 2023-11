Numa rileva YAYS e diventa leader nell’ospitalità digitale in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

NUMA Group (www.numastays.com), piattaforma di ospitalità digitale leader in Europa allarga i propri confini e accellera la sua crescita nel mercato DACH (Germania, Austria, Svizzera, Benelux) con l’acquisizione di YAYS, piattaforma di serviced apartment con headquarter ad Amsterdam. La società attualmente gestisce 489 unità in Olanda, Belgio e Francia ma sono in arrivo nuove proprietà (circa 124 unità ) a Madrid, Francoforte e L’Aia.

Il passaggio di proprietà

NUMA ha rilevato YAYS da Proprium Capital Partners rilevando il 100% del gruppo.L’acquisizione di YAYS segna una logica continuità nella strategia di crescita di NUMA. NUMA si focalizza su hotel e proprietà commerciali in location centrali delle maggiori città d’Europa. L’azienda ha come target quartieri vivaci, fortemente richiesti da turisti e business traveller. NUMA ha di recente raggiunto 1,5 miliardi di euro in real estate asset per la gestione di oltre 4.700 camere e appartamenti nelle 28 principali città europee. Con YAYS si aggiungerà circa un 20% di nuove unità al portfolio di proprietà NUMA, arrivando a un totale di oltre 5.200 unità. La mission dell’azienda è trasformare l’industria dell’ospitalità europea - da oltre 100 miliardi di euro - in cui le catene alberghiere tradizionali lottano per adattarsi ai comportamenti dei nuovi consumatori, mentre le piattaforme per l’affitto a breve termine stanno affrontando regolamentazioni cittadine sempre più rigide, in particolare rispetto al tema del disuso delle proprietà residenziali.

Loading...

La formula che trasforma il concetto di ospitalità

Secondo Skift e gli esperti del settore, le formule di accommodation alternative (ad esempio, gli affitti a breve termine), che rappresentano il 20% del mercato dei viaggi del 2022, sono raddoppiate in modo più veloce, rispetto al resto del mercato; si prevede una crescita stabile a doppia cifra CAGR, in quanto le accomodation alternative diventano sempre più diffuse.Oltre ad un’offerta migliore per i consumatori, la tecnologia NUMA, gli strumenti di pricing e l’utilizzo dei dati in modo anonimo permettono un risparmio sui costi operativi, per esempio, attraverso l’automazione dei processi e maggiori fatturati, grazie a tariffe smart e all’occupazione massimizzata. Tutto ciò porta a una crescita sostenibile e a una maggiore profittabilità strutturale, rispetto alla media nell’industria dell’ospitalità. L’acquisizione da parte di NUMA è stata supportata da DLA Piper, CBRE e EY dal punto di vista della vendita e Greenberg Traurig, Taylor Wessing e Eight Advisory dal lato dell’acquisto.