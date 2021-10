Numa vuole espandersi nell’hôtellerie in Italia

Ascolta la versione audio di questo articolo

Punta a espandersi in Italia il gruppo Numa, che fornisce tecnologia in Germania nel settore degli affitti a breve termine. Con l’espansione in Italia, il gruppo Numa continua il suo percorso di crescita in Europa. L’azienda tedesca è approdata anche in Spagna nell'aprile 2021. Numa è specializzato in immobili alberghieri e commerciali in zone centrali nelle principali città italiane, dove ha proprietà iconiche.

A Firenze con NUMA Rodo, un hotel di fronte al Duomo di Firenze, e NUMA Vita, un'elegante villa ristrutturata. A Milano, NUMA lancerà il nuovo NUMA Loreto. A Roma entro la fine del 2021 aprirà una sede NUMA in Piazza Venezia.

Altri progetti in diverse destinazioni italiane sono in fase avanzata di trattative. «Numa, sfruttando le sue soluzioni tecnologiche innovative, offre un'esperienza di alto profilo per gli ospiti e riduce i costi operativi fino al 60%» recita un comunicato della società.

In Italia, Numa è guidato da Gabriele Coen, Director of Real Estate Expansion. Gabriele Coen ha ricoperto in precedenza il ruolo di responsabile del mercato italiano per quattro anni come General Manager di Sonder, azienda americana di affitti a breve termine, portando un importante know-how nel gruppo.

«L'Italia ospita la maggior parte dei siti patrimonio Unesco a livello globale. Sulla base della nostra forte attenzione alle destinazioni iconiche per il tempo libero, l'Italia è al centro della nostra strategia di espansione - spiega Christian Gaiser, ceo e co-fondatore del gruppo Numa.