Numeri, aziende, tendenze: martedì 19 torna lo Speciale Moda Donna

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Quarantadue pagine dedicate alla moda donna tra numeri, sfide all’orizzonte, mercati in difficoltà e in ripresa, nuove capitali del lusso, trend creativi e storie aziendali. Martedì 19 settembre sarà in edicola, in allegato al Sole 24 Ore, un nuovo speciale di Moda24 dedicato al womenswear, uno dei segmenti del made in Italy che, in uno scenario di rallentamento generale, sta registrando risultati particolarmente positivi: secondo i dati Ice, l’export di moda donna tra gennaio e maggio 2023 è salito dell’11,4%, performando meglio non solo delle esportazioni in generale (+4,8%) , ma anche di quelle di moda che sono salite del 7,4 per cento.

Lo speciale esce in un momento cruciale per la moda a Milano. Dal 17 al 20 settembre, infatti, vanno in scena a Rho Fiera Homi Fashion&Jewels, Micam, Mipel e The One Milano, mentre il 19 settembre si aprono – sempre a Fiera Milano Rho – le nuove edizioni di Lineapelle, Mipel Lab e Simac Tanning Tech. Fiere che, unite a DaTE (manifestazione dedicata all’occhialeria) riuniscono oltre 3.500 espositori da tutto il mondo.

Loading...

Sempre martedì 19, con l’apertura del Fashion Hub dedicato ai giovani talenti, apre la settimana della moda donna dedicata alla primavera-estate 2024: una manifestazione di importanza internazionale che conta 176 appuntamenti in sette giorni di calendario (di cui effettivi, però, solo cinque) e che , secondo quanto dichiarato dall’assessore Alessia Cappello del Comune di Milano, porterà in città un indotto di 80 milioni di euro, dieci milioni in più dell’edizione di febbraio.