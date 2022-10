Numeri, azioni e performance per schivare l’overdose di Esg

Alla base ci deve essere il deep purpose, ossia lo scopo profondo della ragion d’essere, che opera in senso trasformativo. «Se leggiamo il purpose delle grandi aziende nel mondo sembrano tutte Ong tanto è aspirazionale. Ma tutto questo non basta. La ricetta, per l’impresa e la politica, non consisterà nel fare cose apparentemente nuove con modelli vecchi, ma scommettere su un ripensamento radicale della propria natura e identità di agente economico. Un ripensamento che deve partire dalla contaminazione virtuosa tra impresa e finanza, terzo settore e Stato», precisa Calderini, che da pochi giorni ha inaugurato al Politecnico di Milano anche il primo MbA tutto dedicato al purpose.

Prima fare, poi raccontare

Non basta la narrazione perché la differenza la fanno le performance da raggiungere prima e da comunicare poi: lo ha messo nero su bianco George Serafeim, docente di economia aziendale all’Harvard Business School e autore del nuovo libro “Purpose + Profit”, in uscita nella primavera 2023 anche in Italia. Non è una novità: già dieci anni fa l’Harvard Business Review tracciava la via maestra coniando il concetto di “for-benefit enterprise”: alla base c’è la nascita di un quarto settore che deve andare necessariamente oltre il pubblico, oltre il profit e oltre il non-profit. Si tratta di un capitalismo del futuro che dovrebbe unire profitto e benefici per società e ambiente e da declinare al plurale.

«Lo sforzo che tutti noi siamo chiamati ad affrontare è cambiare il nostro modo di vivere e di consumare. Tale cambiamento passa inevitabilmente tramite una comunicazione commerciale veritiera, accurata, specifica, coerente, rilevante, trasparente e verificabile, che permetta al consumatore di compiere scelte di acquisto più consapevoli, premiando le realtà imprenditoriali effettivamente più virtuose», afferma Massimo Tavella, autore di “Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale”, uscito da pochi giorni per Giappichelli Editore.

Ecco allora che la sfida della narrazione va ribaltata. «Il problema del come comunicare dovrebbe essere successivo all’ideazione e sviluppo di un piano. Al momento attuale, considerando l’overdose di riferimenti green contenuti nella comunicazione di moltissime aziende, sarebbe utile avere prudenza, perché gli scivoloni reputazionali e i rischi legali non paiono di poco conto. Ecco perché occorrerebbe implementare procedure aziendali di verifica e validazione delle asserzioni ambientali da utilizzare in comunicazione», precisa Tavella. Ecco allora il nuovo mantra: prima fare e poi raccontare, coinvolgendo necessariamente tutti gli stakeholder, nessuno escluso.