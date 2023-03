Numeri in crescita per le banche della Federazione Nord Est

L’aumento è principalmente attribuibile all’erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica verso Pmi e all’erogazione di mutui casa alle famiglie. Infine, l’incidenza dei crediti deteriorati lordi risulta in flessione rispetto ai crediti verso la clientela, come sintetizzato dall’Npl Ratio che si attesta al 4,50% rispetto al 5,44% di fine 2021. La copertura dei crediti verso la clientela è in ulteriore crescita.