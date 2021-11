Numeri record per il treno di Dante: oltre 3.200 turisti da tutto il mondo

Il consuntivo

Complessivamente, i viaggiatori del treno di Dante sono stati 3.205. Di questi, 196 hanno usufruito delle offerte family (bambini gratis). Sono state proposte nove diverse tipologie di escursioni; 669 quelle vendute. Il treno di Dante, in qualità di tour operator, ha collaborato con 33 tour operator e agenzie di viaggio nazionali ed estere. Sono stati 113 i soggetti territoriali coinvolti, tra cui 13 hotel, 19 ristoranti per oltre 2.100 pranzi/cene effettuati oltre alle Pro-loco dei vari Comuni.

Gli ingressi ai 20 musei convenzionati sono stati complessivamente 1.914. Il 27% dei viaggiatori ha utilizzato queste opportunità anche in date diverse da quelle del viaggio, in quanto i benefit mantenevano la loro validità per l’intero periodo 3 luglio/10 ottobre. Molto apprezzato anche il lavoro delle assistenti di bordo che lungo il percorso hanno raccontato ai viaggiatori i luoghi e il legame di Dante con il territorio, ottenendo una valutazione di 4,9 su 5.

Visibilità mediatica

Molto importante la visibilità mediatica generata dal prodotto turistico in Italia, ma soprattutto all'estero, con più di 130 servizi giornalistici pubblicati, in particolare in Francia (le Figaro, Olanda/Algemeen Dagblad AD), Germania (Deutsche Welle Tv), Polonia (Kopalniawiedzy, E-teatr, Dzieje). Inoltre è in uscita un documentario dedicato al treno di Dante in Giappone su ASAHI TV e una puntata di 52 minuti su France Tv. A bordo del treno hanno viaggiato blogger e influencer provenienti anche da Russia, Francia, Germania, Ucraina, Belgio, Giappone, Polonia. In tre mesi di presenza online, il sito ha avuto circa 620mila visualizzazioni da 44 paesi del mondo e coinvolto 49.758 utenti.