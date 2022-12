Nuotare è una missione: Gregorio Paltrinieri in prima linea per salvare il mari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver continuato a dominare agli ultimi Europei e Mondiali di nuoto che si sono disputati la scorsa estate, Gregorio Paltrinieri si è subito tuffato nel progetto Dominate the Water. Un circuito ideato dallo stesso olimpionico che concilia il lato sportivo, con gare in acque libere, a quello della tutela di mari e spiagge e che ha come official timekeeper la casa orologiera Mido.

Com'è nato Dominate the Water?

È stata un'idea che è maturata negli anni. Sono sempre stato un super appassionato di acqua, quindi ho pensato che sarebbe stato bello far conoscere alla gente anche il nuoto in acque libere, una disciplina che in Italia non è ancora molto sviluppata, e insieme sensibilizzare sulla tutela dei nostri mari e delle nostre spiagge, cercando di unirci a organizzazioni attive nell'ambiente.

Tra Mondiali ed Europei hai avuto un'estate ricca di vittorie. Che bilancio puoi fare di questa tua fase di carriera?

La scorsa stagione è stata molto piena: avendo vinto diverse medaglie (due ori, un argento e un bronzo ai mondiali di Budapest e tre ori e un argento agli europei di Roma, in discipline come 800 metri stile libero, 1.500 metri stile libero, staffetta di 5 e di 6 km, 5 km e 10 km, nda.) sono molto contento e il mio bilancio è buono.