Atletica, Jacobs in finale dei 100 metri. È il primo italiano nella storia

Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L’azzurro Marcell Jacobs si è infatti qualificato alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9’84, nuovo record europeo. La finale alle ore 14.50 italiane. L’atto conclusivo della è apertissimo. Jacobs ha realizzato il terzo miglior tempo assoluto, ma il cinese Su e l’americano Baker lo hanno preceduto sul traguardo di appena un centesimo con 9’83. Jacobs peraltro non è partito benissimo e sembra avere qualche margine per migliorare ulteriormente. È in grandissima forma come dimostra il miglioramento odierno di un decimo rispetto al record italiano di ieri a 9’94. Gimbo Tamberi ha cominciato bene la finale di salto in alto, superando senza errori i 2 metri e 30.

Niente da fare per Filippo Tortu che ha chiuso la seconda semifinale delle tre semifinali al settimo posto con il tempo di 10’’16.

L’Italia del nuoto mostra tutta la forza del movimento natatorio conquistando, dopo l’argento della 4x100 stile libero, una preziosissima medaglia di bronzo nella 4×100 mista di nuoto, mitigando anche l’amaro per il quarto posto di Gregorio Paltrinieri sui 1.500 sl, con tutte le ovvie giustificazioni del caso però. Giustificazioni che al contrario non ha la scherma azzurra che da tradizionale leader della spedizione in termini di raccolta di medaglie, chiude la peggiore Olimpiade degli ultimi quarant’anni.

Nuoto

Impresa dunque del quartetto Thomas Ceccon (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Federico Burdisso (delfino) ed Alessandro Miressi (stile) che realizzano un'impresa inedita per il nuoto azzurro e siglano il record nazionale in 3'29″17. Di più difficile fare: la medaglia d'oro va agli Stati Uniti che in 3'26″78 fannoa il nuovo record del mondo e l’argento alla Gran Bretagna in 3'27″51, primato europeo.Nelle altre finali dell’ultima giornata del nuoto in vasca, la 4x100 mista con Margherita Panziera (dorso), Martina Carraro (rana) Elena di Liddo (delfino) e Federica Pellegrini (stile) è arrivata sesta nella gara vinta dall’Australia, mentre Lorenzo Zazzeri ha chiuso al settimo posto i 50 stile libero, con il tempo di 21’’78. La medaglia d’oro è stata vinta dall’americano Caeleb Dressel in 21’’07 che chiude con cinque ori (tre individuali) a Tokyo 2020.

Nuoto ai saluti con il sorriso

Il bilancio del nuoto italiano è più che positivo con un numero di podi sei analogo a quello della spedizione di Sydney dove tuttavia gli ori furono tre. Tuttavia, la varietà delle medaglie e la profondità dei talenti in squadra fa sorgere più di un sorriso in vista del futuro. Gli argenti sono stati due con Gregorio Paltrinieri negli 800 e la staffetta 4x100 sl, composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Frigo, e i bronzi quattro negli 800 sl con Simona Quadarella, nei 100 rana con Nicolò Martinenghi, nei 200 farfalla con Federico Burdisso e nella 4x100 mista. «Era abbastanza difficile per noi sperare di ottenere sei medaglie. Sapevamo esattamente la situazione di Paltrinieri e della Quadarella e delle loro problematiche che avrebbero fiaccato chiunque. Già il fatto che da loro due siano arrivati dei podi è un qualcosa che si avvicina a un miracolo inaspettato. Sei medaglie che potevano essere anche qualcosa di più, ma per noi è un risultato molto lusinghiero», ha dichiarato il presidente della Fin, Paolo Barelli. «L'emozione più grande? Essere in corsia 4 con due staffette, non capita sempre - ha aggiunto - siamo soddisfatti anche per il numero di record italiani battuti e per il numero di finali raggiunte: due aspetti molto importanti per noi».