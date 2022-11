Nuova Abarth 500e, al via la complicata rivoluzione elettrica dello Scorpione

Nuova Abarth 500e, in meno di 5 minuti si ricarica per 50 km

L’autonomia della Abarth 500e è di 250 km. In modalità Turismo o Scorpion Street, grazie alla funzione di guida con un solo pedale, la Abarth 500e decelera quando si alza il piede dall’acceleratore per recuperare il massimo di energia. Infine, in modalità Scorpion Track è la scelta per le prestazioni più estreme. Ma si è previsto di ridurre anche al minimo i tempi di ricarica: la Nuova Abarth 500e è dotata del sistema rapido da 85 kW per ricaricare la batteria in tempi rapidissimi. Bastano meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per un utilizzo giornaliero di chilometri di circa 50 km. Con la ricarica rapida si può ottenere l'80% della autonomia in soli 35 minuti.

Abarth 500e, le foto dell’elettrica sportiva Photogallery10 foto Visualizza

Nuova Abarth 500e, il sound artificiale

E veniamo a un punto chiave e critico della conversione all’elettrico: l’esperienza sonora della nuova Abarth a batteria. Del resto, il suono è stato da sempre il dettaglio più importante per una Abarth oltre che sinonimo di divertimento e di emozioni, insomma un fattore chiave e distintivo studiato per offrire tutte le sensazioni che ogni Abarthista ricerca alla guida di un'Abarth. Col risultato che la Nuova Abarth 500e è l'unica utilitaria ad offrire un'esperienza sonora coinvolgente per chi vuole guidare in elettrico senza rinunciare all’inconfondibile rombo Abarth che ha accompagnato generazioni di appassionati. In linea con questa filosofia ad ogni accensione o allo spegnimento, il sistema Key On-Off riproduce un sound che trasmette la sensazione di trovarsi a bordo di qualsiasi vettura Abarth.

Nuova Abarth 500e, Il nuovo logo debutta sulla elettrica

Al debutto sulla Nuova Abarth 500e c'è anche il nuovo logo, la firma dello Scorpione, modernizzato ed elettrificato. E’ sistemato più in alto e, insieme ai fari e alla griglia, dà all'auto un aspetto ancora più aggressivo. Diversi elementi aggiuntivi sono presenti all'esterno come il nuovo paraurti sportivo anteriore dedicato, le linee sportive della minigonna laterale, il DAM anteriore, gli inserti del diffusore posteriore, i cerchi in lega dedicati e le calotte degli specchietti in Titanium Grey. Il carattere sportivo è esaltato dall'illuminazione anteriore Led firmata Abarth.

Nuova Abarth 500e, due varianti per l'elettrica la hatchback e la cabrio

Altri dettagli fra i più aggressivi sono i freni a disco anteriori e posteriori, il nuovo lettering Abarth anteriore e posteriore in grigio titanio scuro, l'inedito logo Scorpione elettrificato laterale e il logo nero sulla capote con spoiler sportivo integrato per la variante scopribile. La versione chiusa è inoltre dotata di vetri oscurati posteriori. A bordo l'atmosfera dark dei montanti e del cielo si abbina al procedura per l'abbassamento dei sedili anteriori. L'alternanza di materiali premium ed elementi di design sportivi crea un abbinamento unico nell'abitacolo della Abarth Ev.

Nuova Abarth 500e, la versione di lancio è Scorpionissima Edition

Prevista anche una versione di lancio la Nuova Abarth 500e Scorpionissima offerta in colore verde o in alternativa in blu. E’ equipaggiata con cerchi da 18 pollici a cui si aggiunge il tetto fisso in vetro e i vetri dietro oscurati. Inoltre è dotata di un’inedita pedaliera sportiva in acciaio e batticalcagno con il logo inciso che offrono su strada le “vibrazioni” della pista e la reattività delle vetture che hanno fatto la storia di Abarth a cui sia aggiunge una nuova ghiera per la plancia in grigio titanio e un battitacco in acciaio con scritta Abarth. Insomma, una dotazione che replica tutti i dettagli che si ritrovano nella dotazione prevista su tutte le Abarth oggi in vendita. I prezzi della versione Scorpionissima partono da 43mila euro.