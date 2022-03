Nuova Alfa Romeo Tonale: aperti gli ordini della versione di lancio Edizione Speciale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alfa Romeo ha aperto gli ordini del nuovo crossover Tonale in Edizione Speciale la versione di lancio che è in vendita al prezzo di circa 40mila eiro (39.000 euro per essere precisi). Disponibile per ora nella configurazione Hybrid col motore 1.500 cc 4 cilindri da 130 cv lo sarà pesto anche con l’Hybrid da160 cv. In generale Alfa Romeo offrirà la Tonale con una gamma di quattro allestimenti Super, Sprint, Ti e Veloce con una caratterizzazione ben definita. L'allestimento Super è la porta di accesso al mondo Alfa Romeo. Un'esperienza più sportiva è garantita dalla Sprint. A partire dalla Ti, la più elegante e distintiva, si potrà accedere all'allestimento Veloce il top in termini di performance e di sportività.

Un allestimento completo anche in termini di hitech di bordo

L'Edizione Speciale offre un equipaggiamento molto completo visto che include cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno rosse by Brembo, fari Full Led adattivi Matrix, vetri posteriori oscurati, palette al volante in alluminio, sistema di apertura keyless entry, portellone ad apertura automatica e senza mani, radio Navi Touch da 10,25 pollici a controllo vocale, Apple CarPlay e Android Auto più la ricarica Wireless dello smartphone e volante sportivo in pelle e Adaptive Cruise Control più i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il Traffic Sign Recognition.

Formule di rateizzazioni e anche di noleggio lungo termine

L'offerta commerciale riservata alla versione di lancio Edizione Speciale prevede la garanzia estesa fino a 5 anni e un acquisto rateizzato da FCA Bank per una rata di 299 euro al mese e la possibilità di scegliere alla scadenza tra tre opzioni: sostituire l’auto con una nuova, tenerla pagando la rata finale o restituirla. Con la formula Noleggio Chiaro di Leasys si accede al noleggio a lungo termine con copertura RCA, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione furto, incendio e il servizio di infomobilità. Il canone mensile parte da 389 euro a cui si aggiunge un anticipo di 14.500 euro per complessivi 36 mesi e 30.000 km.

L’elettrificazione nel rispetto del Dna del brand Alfa Romeo

La nuova Tonale segna per Alfa Romeo l’ingresso nel mondo dell'elettrificazione con la missione di reinventare la sportività del futuro. La versione Edizione Speciale porta al debutto il motore Hybrid da 130 cv che è abbinato alla nuova trasmissione automatica a 7 rapporti con motore elettrico a 48 volt in grado di trasmettere una motricità alle ruote quando il propulsore a combustione interna è spento. Inoltre la Tonale è dotata della tecnologia più avanzata in tema sia di connettività che di confort garantendo il piacere di guida tipico di una vettura Alfa Romeo.

Nuovo sistema di infotainment con connettività 4G

La Tonale offre di serie un sistema di infotainment integrato che grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G garantisce degli aggiornamenti Over The Air per contenuti, ma anche funzionalità e servizi sempre aggiornati. Il sistema annovera uno schermo da 12,3 pollici che è totalmente digitale, l'unità principale touchscreen da 10,25 pollici e un’interfaccia multitasking fluida che consente di avere tutto sott'occhio senza distogliere l'attenzione dalla strada. I grandi schermi rappresentano l’offerta top nel segmento della Tonale