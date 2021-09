Alleanza militare Usa-Regno Unito-Australia per contenere la Cina. Sottomarini nucleari per Canberra

Niente arsenale nucleare per l’Australia

A questo proposito, fonti del Pentagono assicurano che l’Australia non intende comunque dotarsi di un’arsenale nucleare. L’accordo sulla fornitura di una flotta di sottomarini a propulsione nucleare rappresenta comunque un salto di qualità per le ambizioni militari e di difesa di Canberra poiché si tratta di sottomarini più agili, veloci, che possono spingersi fino al Mar della Cina Meridionale e che hanno relativamente poco bisogno di risalire in superficie.

Il vertice in vista

L’annuncio è giunto una settimana prima del vertice che gli Stati Uniti terranno, per la prima volta in presenza, con i leader di India, Giappone e Australia, il cosiddetto formato Quad, altra alleanza che infastidisce i cinesi che ne parlano come di una «Nato asiatica». La flotta, ha detto il premier australiano Morrison, sarà interamente costruita ad Adelaide, con il contributo tecnologico degli Usa e del Regno Unito.

A questo punto resta da risolvere un problema non da poco con la Francia. Canberra nel 2016 aveva firmato una commessa con il francese Naval Group per la fornitura di 12 sottomarini convenzionali, un accordo che secondo i media francesi a questo punto viene meno. Probabile che il contratto prevedesse penali in caso di rescissione, ma non è escluso che si possa trovare un accomodamento, come sembrano suggerire le parole di Biden: «Non c’è divisione di interessi tra i partner atlantici e pacifici, la Francia è un partner chiave nel rafforzare la sicurezza e la prosperità nella regione indo-pacifica».

Rassicurare i partner

Il nuovo impegno dell’Amministrazione americana vuole anche rassicurare i propri partner, soprattutto dopo il disastroso disimpegno dall’Afghanistan e dopo che il presidente ha tratteggiato una linea politica più interessata alla soluzione dei problemi interni che non alla soluzione di crisi internazionali. In questo caso però l’alleanza trilaterale risponde bene alla priorità numero uno della politica estera americana per i prossimi anni: il contenimento della Cina, sempre più minacciosa nei confronti di Taiwan e determinata a riaffermare il pieno controllo su Hong Kong con una serie di leggi repressive che hanno limitato di fatto l’autonomia,

Un contenimento che guarda soprattutto all’espansionismo nel Mar Meridionale della Cina e al fatto che Pechino in relativamente pochi anni ha costruito la flotta militare più grande del mondo con 360 navi da guerra contro le 260 degli Stati Uniti a fine 2020.