Nuova Antitrust per i big cinesi dell’online e il mercato apre all’arrivo di Bytedance

Douyin, l’app gemella di TikTok per gli utenti Internet in Cina, ha appena debuttato con il suo “portafoglio elettronico” Douyin Pay, in concorrenza diretta con Alipay e WeChat Pay consentendo agli utenti di acquistare articoli da fornitori di terze parti, acquistare regali virtuali per artisti e pagare per guardare i loro programmi, nonché per acquistare beni durante le sessioni di e-commerce trasmesse in live streaming.

Il lancio europeo

Il lancio arriva mentre ByteDance accelera il suo passaggio nel settore dell’e-commerce della nazione dopo aver rimosso i collegamenti a piattaforme di shopping di terze parti come Taobao, JD.com e Pinduoduo dalla sua app in ottobre.

In Europa il lancio è avvenuto con il webinar “Understanding the Success of TikTok: the Most Powerful Tool to Engage European Digital Natives” organizzato da ChinaEU a Bruxelles.

«ByteDance ha lanciato la sua piattaforma di pagamento digitale, ponendo le basi per la un confronto con i titani tecnologici cinesi Alibaba e Tencent nel mercato dell’e-commerce. dice Claudia Vernotti, direttore di ChinaEU - e lo ha fatto man mano che gli eventi esplodevano durante il lockdown quando i consumatori da casa hanno potenziato shopping eintr attenimento online. per questa ragione Douyin Pay, grazie a Tik Tok ha enormi spazi di azione anche nell’e-commerce».