Nuova app del Sole 24 Ore, ora è più ricca e più veloce Il punto d'accesso privilegiato all'informazione multimediale del quotidiano si evolve per offrire un'esperienza di navigazione ad alta performance. Nuove funzionalità, nuove forme di personalizzazione e accesso one-tap al sito e a 24+

Per rispondere alla costante richiesta dei propri lettori di un'informazione accessibile, chiara e facilmente fruibile, Il Sole 24 Ore mette oggi a disposizione dei propri lettori una versione della propria app ancora più veloce e fluida, che permette una navigazione più snella all'interno dell'ampio patrimonio di contenuti del quotidiano Il Sole 24 Ore, del sito www.ilsole24ore.com e della sezione premium 24+.

Un'evoluzione che punta su una maggiore facilità di lettura, grazie a un refresh grafico che, attraverso l'utilizzo di nuovi font, colori e organizzazione degli elementi in pagina, ha consentito di ottimizzare la leggibilità e rendere più immediata l‘esperienza dell'utente, sfruttando le caratteristiche dei device di ultima generazione su nuove funzionalità, tra le quali la lettura automatica degli articoli del quotidiano, e nuove forme di personalizzazione.

L'App del Sole 24 Ore, ottimizzata sia per dispositivi iOs che Android (versione smartphone e tablet) - che nella versione attuale ha visto quasi 200mila download - è disponibile nella nuova versione dal 18 maggio su Apple Store e Google Play Store.

L'utilizzo dell'app è gratuito e include l'accesso a ilsole24ore.com; scaricandola è possibile sottoscrivere l'abbonamento direttamente in app o accedere allo sfoglio del quotidiano per i già abbonati e per i nuovi che vorranno conoscere le diverse e vantaggiose formule di abbonamento digitale disponibili.

Il restyling grafico verrà applicato anche alla piattaforma per lo sfoglio web del quotidiano sulla quale verranno integrate anche alcune delle nuove funzionalità previste in app, così da offrire agli abbonati al quotidiano un servizio integrato tra le diverse piattaforme di fruizione.