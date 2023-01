Nuova area di ristorazione Chef Express nella stazione di Porta Garibaldi a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con un investimento di quasi 5 milioni di euro Chef Express (Gruppo Cremonini) ha creato la nuova food court della stazione di Porta Garibaldi a Milano, snodo del trasporto pubblico urbano, regionale e dell’Alta velocità, in cui lavoreranno a regime un centinaio di addetti. Gli spazi sono stati realizzati in partnership con Altagares Italia (Gruppo Altarea) titolare dei diritti di sfruttamento commerciale e pubblicitario, e fanno leva su una offerta che spazia dal fast food al casual dining. Al piano terreno ci sono un McDonald’s, Billy Tacos (piatti messicani e poke) e un ampio spazio per Panella (bakery bar-caffetteria). Nell’arco di qualche settimana al piano superiore apriranno la steakhouse Roadhouse restaurant e Wagamama (cucina asiatica). Nella progettazione della food court si è puntato su una formula che permette l’apertura indipendentemente da quella degli spazi di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana. «Il gruppo Cremonini da anni ha sviluppato una forte presenza in tutta la Lombardia e a Milano siamo protagonisti in due aree al centro di una rigenerazione urbana senza precedente - spiega Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express -. A Citylife shopping district, siamo i maggiori investitori nell’offerta di ristorazione, e il nuovo quartiere di Porta Nuova, dove raggiungiamo lo stesso primato all’interno della stazione di Porta Garibaldi con questi nuovi locali». Da parte sua Simone Maltempi, ad di Altagares Italia vede nella valorizzazione di Porta Garibaldi la nascita di uno spazio integrato con la città. «La stazione è un luogo di flusso, che offre comfort e servizi ai viaggiatori, ma anche un luogo di vita e di commercio. Sviluppando questa nuova Food Hall consacriamo questa realtà come cuore pulsante del moderno distretto di Porta Nuova, e come luogo di convivialità e tempo libero aperto su Milano. Con Rfi e Chef Express, che ringrazio, abbiamo reso Porta Garibaldi una stazione per tutti: viaggiatori, lavoratori, turisti e residenti».