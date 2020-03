Nuova Audi A3 Sportback 2020, tutto quello che c'è da sapere sulla novità di Ingolstadt

Audi A3, Mib 3 con comando vocale intelligente Il sistema Mmi si avvale di una nuova main unit. La piattaforma modulare d'infotainment di terza generazione Mib 3 è caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore al sistema Mib 2 montato sulla serie precedente e interagisce con l'inedita Communication Box, fisicamente separata, che oltre a raggruppare tutte le funzioni relative alla connettività, ad esempio la telefonia o i servizi Audi connect con velocità Lte Advanced, integra anche l'hotspot WLAN. Sei diversi profili utente consentono di organizzare e salvare le impostazioni personalizzate spaziando dalla posizione del sedile alla climatizzazione, dalle destinazioni di navigazione più frequenti ai media preferiti. Il sistema Mmi prevede comandi semplici e intuitivi che replicano in abitacolo l'intuitività degli smartphone. Sin dalla versione d'ingresso con la radio Mmi Plus è previsto il riconoscimento delle immissioni a testo libero: i risultati vengono forniti in tempi estremamente ridotti e il sistema rileva, oltre al corsivo e alle parole intere, le singole lettere in sovrascrizione. Senza allontanare le mani dal volante, il conducente può sfruttare le funzioni del sistema MMI mediante il comando vocale in grado di riconoscere le espressioni di uso comune, identiche alle formulazioni del linguaggio quotidiano. Qualora il guidatore chieda “dove si trova il ristorante italiano più vicino”, il sistema visualizza immediatamente i locali corrispondenti ai criteri di ricerca. Se si ordina il pacchetto Audi Connect navigazione e infotainment plus, il comando vocale risponde alle domande non solo sulla base delle informazioni presenti a bordo, ma anche sfruttando le conoscenze presenti nel cloud. L'integrazione delle informazioni online migliora il grado di riconoscimento delle indicazioni e la qualità dei risultati.



Audi connect

Il sistema di navigazione Mmi plus di nuova Audi A3 Sportback riconosce le preferenze del conducente sulla base dei tragitti effettuati – seguendo una strategia di autoapprendimento – ed è così in grado di proporre i percorsi più adeguati, tenendo conto dell'intensità del traffico. L'orientamento è facilitato dalle immagini satellitari ad alta risoluzione di Google Earth e dai modelli tridimensionali di numerose metropoli europee. I servizi Audi connect integrano la navigazione con le informazioni sul traffico online, la ricerca dei Point of Interest e le indicazioni in merito ai parcheggi e ai distributori riportate direttamente nelle mappe, a richiesta integranti informazioni supplementari quali prezzi, disponibilità e previsioni meteo.



Audi A3, Car to X di serie

La nuova Audi A3 Sportback è in grado di dialogare con la flotta Audi di nuova generazione grazie ai servizi Car-to-X. Le vetture condividono le informazioni sull'entrata e uscita dai parcheggi, così che in molteplici città siano fornite stime in merito ai posti liberi disponibili. In aggiunta, le auto condividono sia gli avvisi di pericolo, ad esempio la presenza di nebbia o ghiaccio sul manto stradale, sia i limiti di velocità. A tal proposito, una novità è rappresentata dalle informazioni sui semafori. Grazie al collegamento in rete con l'infrastruttura urbana, l'impianto semaforico invia informazioni all'auto in modo che il conducente possa adattare la velocità in funzione “dell'onda verde”. La strumentazione suggerisce un'andatura e indica il tempo rimanente prima della successiva “fase verde” qualora il guidatore si trovi fermo al semaforo. Il sistema, attualmente attivo presso le città tedesche di Ingolstadt e Düsseldorf, nel corso del 2020 verrà esteso a molteplici metropoli europee e contribuirà sia ad adottare uno stile di guida efficiente e previdente, sia a rendere più scorrevole il traffico.



radio Dab+ e Amazon Alexa di serie

Nuova Audi A3 Sportback è equipaggiata di serie con la radio digitale Dab+. A richiesta, sono disponibili la online radio e la hybrid radio: la prima consente l'accesso alle emittenti online disponibili a livello mondiale, mentre la seconda commuta automaticamente tra Fm, Dab e streaming al fine di garantire sempre la migliore ricezione possibile. Il Bang e Olufsen 3D Premium Sound System con suono tridimensionale virtuale nella zona anteriore regala un'esperienza acustica eccezionalmente coinvolgente complici i 15 altoparlanti e la potenza complessiva di 680 Watt. Per favorire il dialogo tra smartphone e sistema Mmi, utilizza l'Audi smartphone interface che trasferisce l'ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display della vettura (successivamente al lancio anche in modalità wireless). L'Audi phone box collega lo smartphone all'antenna dell'auto e lo ricarica per induzione, mentre dalla seconda metà del 2020 sarà disponibile l'assistente vocale Amazon Alexa, basato sul cloud. Assistente che sarà integrato nel sistema di comando MMI e consentirà al conducente di accedere alle molteplici funzionalità e ai medesimi servizi Amazon disponibili da casa o attraverso i dispositivi abilitati.



Nuova Audi A3, si apre con lo smartphone

L'App myAudi, chiave d'accesso all'ecosistema digitale Audi, collega lo smartphone alla nuova Audi A3 Sportback. L'applicazione consente di utilizzare servizi come la navigazione myAudi, che passa senza soluzione di continuità dal device portatile all'auto, lo streaming musicale e il trasferimento del calendario del device all'Mmi. È inoltre possibile bloccare o sbloccare da remoto le portiere, individuare la zona di sosta per essere condotti alla vettura e attivare il riscaldamento autonomo a motore spento (a richiesta). Tra le novità spicca anche la chiave Audi connect, disponibile successivamente al lancio, grazie alla quale sbloccare/bloccare la vettura e avviare il propulsore da remoto mediante un device Android.