Nuova Audi A3 Sportback in prova: ecco come va la versione 35 Tdi

A bordo la plancia riprende lo stile dei modelli Audi di categoria superiore: lo schermo touch da 10,1” consente di gestire la selezione dei media, la navigazione e l'ampia gamma di servizi Audi connect. Il display centrale è inserito nella cornice in nero lucido al centro della plancia. Accanto al nuovo selettore del cambio spicca una novità, rappresentata dal comando per la regolazione del volume, sensibile ai movimenti circolari delle dita e risultato funzionale e dal rapido utilizzo. Complessivamente la qualità è in linea con il posizionamento premium della vettura, anche se qualche plastica non è all'altezza dei quattro anelli. Promosso a pieni voti invece il nuovo sistema d'infotainment Mib3, 10 volte più veloce del precedente, dotato di sim interna per garantire la massima connettività e con Apple CarPlay e Android auto disponibili anche in modalità wireless.

Passando ai proiettori arrivano di serie i fari a led su tutte le versioni, mentre nella configurazione top di gamma non mancano proiettori a Led Audi Matrix. In abbinamento al sistema di navigazione Mmi plus è previsto l'Audi virtual cockpit, forte di funzioni aggiuntive tra le quali la rappresentazione della mappa di navigazione in formato ampliato. Lo step superiore, vale a dire l'Audi virtual cockpit plus da 12,3”, consente di optare per differenti layout, tra i quali una grafica spiccatamente sportiva. Tra le dotazioni a richiesta spicca l'head-up display, che proietta – a colori – le principali informazioni sul parabrezza.Audi A3 Sportback, Car to X di serie La nuova Audi A3 Sportback è in grado di dialogare con la flotta Audi di nuova generazione grazie ai servizi Car-to-X. Le vetture condividono le informazioni sull'entrata e uscita dai parcheggi, così che in molteplici città siano fornite stime in merito ai posti liberi disponibili. In aggiunta, le auto condividono sia gli avvisi di pericolo, ad esempio la presenza di nebbia o ghiaccio sul manto stradale, sia i limiti di velocità. A tal proposito, una novità è rappresentata dalle informazioni sui semafori. Grazie al collegamento in rete con l'infrastruttura urbana, l'impianto semaforico invia informazioni all'auto in modo che il conducente possa adattare la velocità in funzione “dell'onda verde”.

Si Apre con lo smartphone

L'App myAudi collega lo smartphone alla nuova Audi A3 Sportback. L'applicazione consente di utilizzare servizi come la navigazione myAudi, che passa senza soluzione di continuità dal device portatile all'auto, lo streaming musicale e il trasferimento del calendario del device all'Mmi. È inoltre possibile bloccare o sbloccare da remoto le portiere, individuare la zona di sosta per essere condotti alla vettura e attivare il riscaldamento autonomo a motore spento (a richiesta).

Tra le novità spicca anche la chiave Audi connect, disponibile successivamente al lancio, grazie alla quale sbloccare/bloccare la vettura e avviare il propulsore da remoto mediante un device Android.Audi A3 Sportback, guida autonoma di livello 2 Sul fronte della guida autonoma la dotazione è completa, con una dotazione di serie che comprende Audi pre sense front con riconoscimento dei ciclisti e dei pedoni, collision avoid assist, lane departure warning e chiamata d'emergenza e assistenza Audi connect.