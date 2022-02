Nuova Audi A8: ecco come cambia con il restyling l’ammiraglia dei quattro anelli

Agile anche se un’ammiraglia

Il restyling di Audi A8 porta con sé novità che riguardano una migliore guidabilità del veicolo. Sono di serie le sospensioni pneumatiche e lo sterzo progressivo, in grado di adeguare la demoltiplicazione in funzione dell’angolo di sterzata e adattare la servoassistenza in base alla velocità.

Inoltre, grazie all’asse portiere sterzante, l’auto porta in dote un’agilità straordinaria per una vettura delle sue dimensioni, tanto in manovra quanto a velocità ridotta.

La sportività su A8 non manca grazie anche alle sospensioni attive predittive, già di serie su S8. Queste sono in grado di caricare o scaricare ogni singola ruota a seconda delle esigenze del conducente e delle situazioni di guida.

A richiesta per la versione più sportiva, la S8, i freni carboceramici.

Prezzi

L’auto è disponibile presso i concessionari dalla metà di marzo con prezzi di listino che partono da circa 100mila euro per la variante 3.0 (50) Tdi quattro tiptronic (circa 108mila euro per la versione L), circa 115mila euro per la plug-in 3.0 (60), circa 122mila euro per la configurazione a passo lungo e 154mila euro per la postina S8 che raggiunge i poco più di 164mila euro per la versione a passo lungo.