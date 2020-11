Nuova Audi E-Tron Gt, la sportiva elettrica in pista con Lucas di Grassi

Schmitz: “Audi e-tron GT è la summa di tutte le tecnologie avanguardistiche attualmente disponibili. Tra queste spicca lo sterzo integrale – per la prima volta dedicato a un modello della gamma e-tron – grazie al quale, a bassa velocità, le ruote posteriori sterzano in controfase, favorendo la maneggevolezza e riducendo il raggio di sterzata, mentre al crescere dell'andatura sterzano in fase, a vantaggio della stabilità”.



di Grassi: “Tra gli aspetti che mi hanno colpito maggiormente brilla senza dubbio la frenata di Audi RS e-tron GT: potente, modulabile, immune da affaticamenti. Immagino sia stato tutt'altro che facile sviluppare un impianto così preciso e al tempo stesso tanto tenace…”. Schröder: “Tu hai guidato la versione RS con i freni carboceramici, disponibili a richiesta.

Di serie, Audi e-tron GT adotta i dischi in acciaio, mentre la variante RS è equipaggiata con i dischi rivestiti in carburo di tungsteno. Una finitura che garantisce un'eccezionale costanza nelle prestazioni.



E dato che non esiste protagonista senza palcoscenico, abbiamo dedicato alla nuova Granturismo i cerchi in lega dal design più affascinante che Audi abbia mai prodotto, specie nel dimensionamento da 21 pollici. Le ruote da 20 pollici sono le più efficaci a livello aerodinamico, mentre i cerchi da 19 pollici brillano per leggerezza. Le ruote montate sull'assale anteriore pesano solamente 12,5 kg l'una”.



Consumo energetico Audi E-Tron Gt



Il consumo energetico è un tema particolarmente caro a Lucas di Grassi. Non solo nell'ambito dell'attività come pilota di Formula E, ma anche come sostenitore della salvaguardia del clima attraverso l'innovazione. Una filosofia che il driver brasiliano condivide con Audi AG: la trazione elettrica è la strada che conduce alla mobilità sostenibile del futuro, specie se l'energia proviene da fonti rinnovabili. Alle Nazioni Unite, di Grassi è ambasciatore per la qualità dell'aria e in Brasile gestisce alcune attività imprenditoriali nel settore delle nuove tecnologie. A San Paolo, sua città natale, ha dato vita al Congresso Tecnologico “Zero Summit”.